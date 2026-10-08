Fest Gastronomia 2026 reúne gastronomia, música e programação para toda a família

O Fest Gastronomia 2026 chega a Vitória com uma programação que combina gastronomia, música, entretenimento e experiências para diferentes públicos. De 6 a 8 de novembro, a Arena SV, no Shopping Vitória, recebe restaurantes da Grande Vitória, chefs, aulas-show, atrações musicais, atividades infantis e o Prêmio HZ Gastrô. A entrada será gratuita, assim como o acesso à Área Kids e às aulas-show, que têm vagas limitadas.
Realizado em uma tenda coberta, o festival terá programação distribuída entre o Palco Principal, o Palco Gastro e a Unidade Móvel Senac Gastronomia. A proposta é reunir, em um mesmo espaço, diferentes estilos e experiências gastronômicas, aproximando público, restaurantes e profissionais do setor.
Na sexta-feira (6), o evento começa às 17h e terá como um dos destaques a cerimônia do Prêmio HZ Gastrô 2026, às 18h30. A premiação reconhece os destaques da gastronomia capixaba em 14 categorias, com participação de júri especializado e voto popular. Na sequência, o Palco Principal recebe Picnic Dogs e Nano Viana, às 20h30, enquanto Marcos Bifão se apresenta no Palco Gastro, às 19h30. A programação segue até as 23h.
Música para todos os gostos
No sábado (7), o festival começa às 11h e segue até as 23h. Entre as atrações está a oficina Pequenos Chefs, às 12h, com uma experiência de produção de cupcakes voltada ao público infantil. O dia também terá talks e aulas-show, além de apresentações musicais. Às 17h30, Luísa Dutra faz um show em homenagem a Rita Lee. À noite, a programação reúne Duets, Kessy Borges, Dona Fran e Saulo Simonassi. No Palco Gastro, estarão JR Bocca, Leo Norbim, Ferna e Marcelo Ribeiro.
No domingo (8), o Fest Gastronomia funciona das 12h às 22h. A programação inclui talks, aulas-show e atrações musicais. O Samba 522 se apresenta às 16h e o encerramento fica por conta de Ubando e André Prando, às 20h. No Palco Gastro, passam pelo festival Sol Pessoa, Fabio Pinel e Diego Lyra.
Ao longo dos três dias, a Unidade Móvel Senac Gastronomia terá aulas-show a cada duas horas. A participação será gratuita e estará sujeita à capacidade dos espaços. Com programação para diferentes idades e estilos, o festival aposta na gastronomia como ponto de encontro entre cultura, entretenimento e convivência.
A programação completa, incluindo novas atrações e os nomes que ainda estão em confirmação, será divulgada pelos canais oficiais do evento, no Instagram @festgastronomia e no site de HZ.
Serviço:
Fest Gastronomia 2026
Quando: 6, 7 e 8 de novembro
Onde: Arena SV, Shopping Vitória
Entrada: gratuita
Área Kids: acesso gratuito
Horários
Sexta-feira (6): 17h às 23h
Sábado (7): 11h às 23h
Domingo (8): 12h às 22h