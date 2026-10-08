Fest Gastronomia 2026 reúne gastronomia, música e programação para toda a família





O Fest Gastronomia 2026 chega a Vitória com uma programação que combina gastronomia, música, entretenimento e experiências para diferentes públicos. De 6 a 8 de novembro, a Arena SV, no Shopping Vitória, recebe restaurantes da Grande Vitória, chefs, aulas-show, atrações musicais, atividades infantis e o Prêmio HZ Gastrô. A entrada será gratuita, assim como o acesso à Área Kids e às aulas-show, que têm vagas limitadas.





Realizado em uma tenda coberta, o festival terá programação distribuída entre o Palco Principal, o Palco Gastro e a Unidade Móvel Senac Gastronomia. A proposta é reunir, em um mesmo espaço, diferentes estilos e experiências gastronômicas, aproximando público, restaurantes e profissionais do setor.





Na sexta-feira (6), o evento começa às 17h e terá como um dos destaques a cerimônia do Prêmio HZ Gastrô 2026, às 18h30. A premiação reconhece os destaques da gastronomia capixaba em 14 categorias, com participação de júri especializado e voto popular. Na sequência, o Palco Principal recebe Picnic Dogs e Nano Viana, às 20h30, enquanto Marcos Bifão se apresenta no Palco Gastro, às 19h30. A programação segue até as 23h.



