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Corrida pela beleza até dezembro: 7 erros que podem comprometer a pele, o rosto e o corpo antes das festas

Do skincare coreano às canetas emagrecedoras e cirurgias plásticas, especialistas explicam os cuidados necessários para evitar excessos antes do verão
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 17:55

A realização de tratamentos estéticos antes das festas exige planejamento e atenção para evitar complicações e conquistar resultados naturais sem comprometer a saúde (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A realização de tratamentos estéticos antes das festas exige planejamento e atenção para evitar complicações e conquistar resultados naturais sem comprometer a saúde (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Crédito:

Com a chegada do fim do ano, cresce a procura por tratamentos estéticos, procedimentos faciais e estratégias de emagrecimento. A promessa de resultados rápidos, impulsionada pelas redes sociais, pode levar a decisões precipitadas.

Abaixo, especialistas apontam alguns erros que podem comprometer a pele, o rosto e o corpo antes das festas. Confira!

1. Não tente conquistar a “glass skin” da noite para o dia

A tendência coreana de pele luminosa conquistou as redes sociais, mas utilizar muitos produtos não garante melhores resultados. O excesso de ativos pode provocar irritações, especialmente em peles sensíveis ou oleosas.

“Não acredito que o ensinamento seja usar dez produtos. Uma pessoa com pele oleosa ou acneica pode não se adaptar a várias camadas. A grande diferença está na consistência dos cuidados”, explica a Dra. Angélica Pimenta, dermatologista e tricologista.

2. Não deixe lasers, peelings e bioestimuladores para a última hora

Tratamentos para manchas, firmeza e rejuvenescimento podem exigir várias sessões ou apresentar resultados progressivos. Realizá-los muito perto das festas pode comprometer a recuperação.

“Quando o paciente começa em outubro, temos tempo para avaliar a pele, entender as principais queixas e estabelecer prioridades. Nem todo procedimento entrega seu resultado em poucos dias. O planejamento evita a pressa de querer fazer tudo na semana anterior a uma festa”, explica Bárbara Peres, enfermeira formada pela UNIP e pós-graduada em Estética Avançada pelo NEPUGA.

3. Cuidado com o excesso de preenchimentos

A busca pelo rejuvenescimento imediato pode levar ao uso excessivo de preenchimentos. Entretanto, nem toda alteração facial está relacionada à perda de volume, e exagerar pode comprometer as proporções naturais. “O preenchimento tem indicações muito importantes, mas não deve ser utilizado para resolver tudo. Quando existe uma queda significativa dos tecidos, aumentar continuamente o volume pode deixar o rosto pesado”, afirma o Dr. Fernando Molina, cirurgião especialista em face.

4. Emagrecer rápido demais também pode envelhecer o rosto

A perda expressiva de peso pode evidenciar sulcos, flacidez e redução do volume facial. Tentar corrigir essas mudanças imediatamente com procedimentos estéticos nem sempre é a melhor alternativa. “Um dos erros é imaginar que toda aparência envelhecida depois do emagrecimento precisa ser preenchida. Existem situações em que o tecido perdeu sustentação, e acrescentar volume pode modificar as características naturais”, alerta o Dr. Yuri Moresco, cirurgião plástico facial.

A perda rápida de peso pode levar à redução da massa muscular, tornando necessário olhar além da balança e priorizar a composição corporal (Imagem: Alones | Shutterstock)
A perda rápida de peso pode levar à redução da massa muscular, tornando necessário olhar além da balança e priorizar a composição corporal Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

5. Não olhe apenas para a balança: preserve os músculos

O uso de medicamentos para emagrecimento exige atenção à alimentação e à composição corporal. A perda acelerada de peso pode levar à perda de massa muscular, comprometendo força e funcionalidade. “O foco do emagrecimento não deve ser apenas a redução do número na balança, mas a qualidade da composição corporal. Preservar a massa magra é essencial para manter a força e a saúde a longo prazo”, destaca a Dra. Bruna Manes, médica pós-graduada em Endocrinologia e Nutrologia.

6. Não marque uma cirurgia pensando apenas nas férias

Cirurgias plásticas exigem planejamento, principalmente quando envolvem viagens, praia e atividades físicas. A ausência de dor não significa que o organismo esteja completamente recuperado. “Alta médica, retorno ao trabalho, retomada dos exercícios e resultado da cirurgia são momentos diferentes. O paciente pode estar se sentindo bem enquanto o organismo ainda está em processo de cicatrização”, explica a Dra. Alessandra Martinelli, cirurgiã plástica.

7. Não transforme dezembro em uma maratona de procedimentos

Combinar tratamentos faciais e corporais em poucas semanas pode aumentar o risco de irritações e resultados insatisfatórios. O ideal é respeitar os intervalos e escolher intervenções adequadas às necessidades individuais.

“Planejar não significa fazer mais procedimentos . Significa escolher melhor. Às vezes, o resultado mais elegante vem de poucas intervenções bem indicadas, associadas a uma rotina adequada de cuidados. A ideia é chegar às festas com uma aparência natural”, afirma a enfermeira Bárbara Peres.

Mais do que uma transformação para o verão, o cuidado estético deve priorizar a saúde, a segurança e resultados que permaneçam satisfatórios depois das festas.

Por Sarah Carvalho

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