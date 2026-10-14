Corrida pela beleza até dezembro: 7 erros que podem comprometer a pele, o rosto e o corpo antes das festas

O uso de medicamentos para emagrecimento exige atenção à alimentação e à composição corporal. A perda acelerada de peso pode levar à perda de massa muscular, comprometendo força e funcionalidade. “O foco do emagrecimento não deve ser apenas a redução do número na balança, mas a qualidade da composição corporal. Preservar a massa magra é essencial para manter a força e a saúde a longo prazo”, destaca a Dra. Bruna Manes, médica pós-graduada em Endocrinologia e Nutrologia.