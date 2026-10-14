5 erros de gestão que podem comprometer os negócios em 2027

Com a chegada do último trimestre de 2026, empresários começam a revisar resultados, estabelecer metas e organizar o planejamento para 2027. No entanto, olhar apenas para faturamento, vendas e crescimento pode deixar de fora um fator importante: a maneira como as decisões foram tomadas. Quando comportamentos que contribuíram para dificuldades anteriores não são identificados, os mesmos problemas podem se repetir no novo ciclo.