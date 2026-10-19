5 tendências de penteados que se destacaram nas passarelas e inspiram o dia a dia

“Para fazer um penteado polido, uma dica é pentear os fios com uma escova, direcionando-os para o formato desejado e controlando os fios arrepiados. Para dar um toque extra de brilho, gosto de usar o Spray Finalizador Efeito Gloss Charming, da Cless. Se a ideia for garantir que o penteado dure por mais tempo, vale finalizar com um spray fixador, aplicando aos poucos para não deixar os fios rígidos ou com excesso de produto”, explica o profissional.