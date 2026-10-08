Matcha virou queridinho das cafeterias: veja onde tomar a bebida na Grande Vitória

Se você já reparou que uma bebida verde começou a aparecer com frequência nas redes sociais e nos cardápios das cafeterias, não é impressão sua: o matcha está em alta. E, na Grande Vitória, já dá para encontrar a bebida em diferentes versões, seja quente, gelada, com leite, frutas e até água tônica.
No Cooltiva Café & Bistrô, na Praia do Canto, o matcha aparece em duas propostas bem diferentes. Uma delas é o Ichigo Matcha, uma bebida gelada que combina matcha, calda de morango e leite cremoso. O nome vem do japonês: ichigo significa morango.
A combinação aposta no contraste entre o sabor característico do matcha e a doçura da fruta. É uma opção para quem quer experimentar a bebida, mas prefere uma preparação mais cremosa e adocicada.
A outra é o Matcha Fresh, que segue por um caminho diferente: é uma bebida gaseificada feita à base de Namu Matcha, limão-siciliano e água com gás. A proposta é refrescante, cítrica e bem distante da ideia de que matcha precisa necessariamente ser misturado com leite.
O Cooltiva fica na Rua Desembargador Sampaio, 333, na Praia do Canto.
Uma das opções mais fáceis para experimentar a bebida é o Matcha Latte, que aparece no cardápio da rede The Coffee.
Em algumas unidades de Vitória, a bebida é preparada com matcha e leite vaporizado e servida quente. Há também versões geladas e combinações mais ousadas.
No cardápio consultado, aparecem opções como Matcha Iced Latte, Matcha Vanilla Latte, Ichigo Matcha, com morango, e Matcha Iced Mint, com menta. Há ainda versões com tonka e uma opção de frappé de matcha com sorvete de baunilha.
As unidades do estabelecimento também têm opções sazonais no cardápio, como o Iced Blueberry Matcha, que combina matcha, leite e blueberry com um toque cítrico.
A rede tem unidades em Vitória na Praia do Canto, Enseada do Suá, Jardim Camburi, Jardim da Penha e Shopping Vitória. Já em Vila Velha as unidades ficam na Praia da Costa e em Itapuã.
Se a ideia é mergulhar de vez na temática japonesa, o Ohayô Café, em Jardim da Penha, é outra opção.
A cafeteria nasceu justamente da paixão dos sócios pela cultura japonesa e colocou o matcha lado a lado com o café especial capixaba. No cardápio, o ingrediente aparece em bebidas geladas, incluindo uma combinação com purê de morango e outra com toque de menta.
E não para no copo: o matcha também aparece em doces, como o cookie e o basque cheesecake de matcha.
Na Kaffa Cafeteria, o caminho é mais clássico: o Matcha Latte aparece em versões quente ou gelada, com possibilidade de escolha de leite vegetal.
É a opção para quem quer conhecer o sabor do ingrediente em uma preparação mais próxima do tradicional latte, sem necessariamente partir direto para uma combinação com frutas ou gás.
A loja possui unidades em Jardim da Penha, no endereço Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1850, em Jardim Camburi, dentro do Parque Botânico da Vale e no Parque Costeiro Vale.
No Simpático Café, uma das opções é o Strawberry Matcha, combinação que já virou praticamente um clássico entre quem gosta de misturar o sabor mais terroso do matcha com a doçura e a acidez do morango.
A cafeteria possui duas unidades em Vitória, uma no Centro, no térreo do Edifício Jusmar, na Praça Presidente Getúlio Vargas, e outra dentro da livraria Leitura, no Shopping Vitória.
A resposta, felizmente, não precisa ser definitiva. O matcha tem cafeína e pode ser consumido quente ou gelado, puro ou combinado com leite e outros ingredientes. E, pelo número de versões que já chegaram aos cardápios capixabas, parece que a bebida encontrou por aqui um território bastante fértil.