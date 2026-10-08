Matcha virou queridinho das cafeterias: veja onde tomar a bebida na Grande Vitória

Na Kaffa Cafeteria, o caminho é mais clássico: o Matcha Latte aparece em versões quente ou gelada, com possibilidade de escolha de leite vegetal.



É a opção para quem quer conhecer o sabor do ingrediente em uma preparação mais próxima do tradicional latte, sem necessariamente partir direto para uma combinação com frutas ou gás.





A loja possui unidades em Jardim da Penha, no endereço Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1850, em Jardim Camburi, dentro do Parque Botânico da Vale e no Parque Costeiro Vale.