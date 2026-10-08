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Bebidas e até doces

Matcha virou queridinho das cafeterias: veja onde tomar a bebida na Grande Vitória

Do tradicional matcha latte a combinações com morango, mirtilo e menta, bebida japonesa ganhou versões para todos os gostos na Capital
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 18:13

Matcha virou queridinho das cafeterias: veja onde tomar a bebida em Vitória
Matcha virou queridinho das cafeterias: veja onde tomar a bebida em Vitória Reprodução Instagram @cooltiva.cafe / @ohayocafees

Se você já reparou que uma bebida verde começou a aparecer com frequência nas redes sociais e nos cardápios das cafeterias, não é impressão sua: o matcha está em alta. E, na Grande Vitória, já dá para encontrar a bebida em diferentes versões, seja quente, gelada, com leite, frutas e até água tônica.

1 - Cooltiva aposta em combinações com frutas
Matcha com calda de morango e leite cremoso
Matcha com calda de morango e leite cremoso Reprodução Instagram @cooltiva.cafe

No Cooltiva Café & Bistrô, na Praia do Canto, o matcha aparece em duas propostas bem diferentes. Uma delas é o Ichigo Matcha, uma bebida gelada que combina matcha, calda de morango e leite cremoso. O nome vem do japonês: ichigo significa morango.

A combinação aposta no contraste entre o sabor característico do matcha e a doçura da fruta. É uma opção para quem quer experimentar a bebida, mas prefere uma preparação mais cremosa e adocicada.

A outra é o Matcha Fresh, que segue por um caminho diferente: é uma bebida gaseificada feita à base de Namu Matcha, limão-siciliano e água com gás. A proposta é refrescante, cítrica e bem distante da ideia de que matcha precisa necessariamente ser misturado com leite.

O Cooltiva fica na Rua Desembargador Sampaio, 333, na Praia do Canto.

2 - The Coffee tem opções para quem gosta de começar pelo clássico
Iced Blueberry Matcha
Iced Blueberry Matcha Reprodução Instagram @thecoffee.jp

Uma das opções mais fáceis para experimentar a bebida é o Matcha Latte, que aparece no cardápio da rede The Coffee.

Em algumas unidades de Vitória, a bebida é preparada com matcha e leite vaporizado e servida quente. Há também versões geladas e combinações mais ousadas.

No cardápio consultado, aparecem opções como Matcha Iced Latte, Matcha Vanilla Latte, Ichigo Matcha, com morango, e Matcha Iced Mint, com menta. Há ainda versões com tonka e uma opção de frappé de matcha com sorvete de baunilha.

As unidades do estabelecimento também têm opções sazonais no cardápio, como o Iced Blueberry Matcha, que combina matcha, leite e blueberry com um toque cítrico.

A rede tem unidades em Vitória na Praia do Canto, Enseada do Suá, Jardim Camburi, Jardim da Penha e Shopping Vitória. Já em Vila Velha as unidades ficam na Praia da Costa e em Itapuã.

3 - Matcha até nos doces no Ohayô
Basque Cheesecake de Matcha e o cookie de chocolate recheado com brigadeiro de matcha
Basque Cheesecake de Matcha e o cookie de chocolate recheado com brigadeiro de matcha Reprodução Instagram @ohayocafees

Se a ideia é mergulhar de vez na temática japonesa, o Ohayô Café, em Jardim da Penha, é outra opção.

A cafeteria nasceu justamente da paixão dos sócios pela cultura japonesa e colocou o matcha lado a lado com o café especial capixaba. No cardápio, o ingrediente aparece em bebidas geladas, incluindo uma combinação com purê de morango e outra com toque de menta.

E não para no copo: o matcha também aparece em doces, como o cookie e o basque cheesecake de matcha.

4 - Kaffa Cafeteria também apostou na bebida
Matcha latte, quente ou gelado
Matcha latte, quente ou gelado Reprodução Instagram @kaffacafeteria

Na Kaffa Cafeteria, o caminho é mais clássico: o Matcha Latte aparece em versões quente ou gelada, com possibilidade de escolha de leite vegetal.

É a opção para quem quer conhecer o sabor do ingrediente em uma preparação mais próxima do tradicional latte, sem necessariamente partir direto para uma combinação com frutas ou gás.


A loja possui unidades em Jardim da Penha, no endereço Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1850, em Jardim Camburi, dentro do Parque Botânico da Vale e no Parque Costeiro Vale.

5 - Simpático Café tem opções para os amantes de morango
Strawberry Matcha
Strawberry Matcha Reprodução @simpatico.cafe

No Simpático Café, uma das opções é o Strawberry Matcha, combinação que já virou praticamente um clássico entre quem gosta de misturar o sabor mais terroso do matcha com a doçura e a acidez do morango.


A cafeteria possui duas unidades em Vitória, uma no Centro, no térreo do Edifício Jusmar, na Praça Presidente Getúlio Vargas, e outra dentro da livraria Leitura, no Shopping Vitória.

Então, café ou matcha?

A resposta, felizmente, não precisa ser definitiva. O matcha tem cafeína e pode ser consumido quente ou gelado, puro ou combinado com leite e outros ingredientes. E, pelo número de versões que já chegaram aos cardápios capixabas, parece que a bebida encontrou por aqui um território bastante fértil.

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