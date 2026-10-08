Sorvete proteico e até de açaí com café: festival de sorvete na Serra reúne sabores diferentes

Sorvete de queijo premiado, de jaca colhida na roça, açaí com café capixaba e até versões proteicas. Quem gosta de experimentar sabores diferentes terá várias opções no Festival Capixaba de Sorvete, que acontece de 9 a 12 de outubro, no Parque da Cidade, na Serra. A entrada é gratuita.





Entre as novidades que estarão disponíveis estão gelato feito com queijo premiado, sorvete de jaca, açaí com café capixaba, creme de carimbó e opções proteicas. Picolés e sorvetes serão vendidos a partir de R$ 5.





Ao todo, 14 indústrias e sorveterias do Espírito Santo participam do festival. Outros 14 espaços serão destinados à praça de alimentação, doces e empreendimentos da economia solidária.





Uma das atrações será uma fábrica de sorvete montada no próprio parque. Na sexta-feira (9), às 18h30, o público poderá participar de uma oficina para aprender a preparar sorvete em casa. No sábado (10) e no domingo (11), o festival funciona das 14h às 22h, com a praça de alimentação aberta até as 23h. Na segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, a programação começa às 10h e segue até às 18h.