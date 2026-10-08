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Semana das Crianças

Sorvete proteico e até de açaí com café: festival de sorvete na Serra reúne sabores diferentes

Evento gratuito terá quatro dias de atrações no Parque da Cidade, com oficinas, sorvetes feitos na hora, shows e atrações para crianças
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 10:28

Festival de Sorvete reúne sabores diferentes na Serra
Festival de Sorvete reúne sabores diferentes na Serra Divulgação / Olho Gordo Marketing

Sorvete de queijo premiado, de jaca colhida na roça, açaí com café capixaba e até versões proteicas. Quem gosta de experimentar sabores diferentes terá várias opções no Festival Capixaba de Sorvete, que acontece de 9 a 12 de outubro, no Parque da Cidade, na Serra. A entrada é gratuita.


Entre as novidades que estarão disponíveis estão gelato feito com queijo premiado, sorvete de jaca, açaí com café capixaba, creme de carimbó e opções proteicas. Picolés e sorvetes serão vendidos a partir de R$ 5.


Ao todo, 14 indústrias e sorveterias do Espírito Santo participam do festival. Outros 14 espaços serão destinados à praça de alimentação, doces e empreendimentos da economia solidária.


Uma das atrações será uma fábrica de sorvete montada no próprio parque. Na sexta-feira (9), às 18h30, o público poderá participar de uma oficina para aprender a preparar sorvete em casa. No sábado (10) e no domingo (11), o festival funciona das 14h às 22h, com a praça de alimentação aberta até as 23h. Na segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, a programação começa às 10h e segue até às 18h.

Evento gratuito terá quatro dias de atrações no Parque da Cidade
Evento gratuito terá quatro dias de atrações no Parque da Cidade Divulgação / Olho Gordo Marketing
Sorvete feito na hora

A Bananas Sorvetes vai levar ao festival uma mini máquina utilizada pela empresa no desenvolvimento de novos produtos. A ideia é produzir sorvete na hora, diante do público. A marca também apresenta opções de sorvetes proteicos, zero açúcar e de frutas sem lactose.

Vamos levar a mesma mini máquina que a gente usa no desenvolvimento dos nossos sorvetes e produzir ali na hora, na frente do público. Quem nunca viu como o sorvete nasce costuma se surpreender

Wellhington Reis, sorveteiro proprietário da Bananas Sorvetes

Café capixaba se mistura com o açaí

Entre os sabores diferentes está o açaí com café, criado pela sorveteria D’Moura. A receita combina a fruta de origem amazônica com café produzido no Espírito Santo.


O estabelecimento também apresenta o creme de carimbó, inspirado em uma receita paraense. "O açaí com café é o encontro de duas terras: a fruta que vem da minha origem paraense e o café que é daqui", conta Julimar Moura, da D’Moura.

Entre os sabores diferentes está o açaí com café, criado pela sorveteria D’Moura
Entre os sabores diferentes está o açaí com café, criado pela sorveteria D’Moura Acervo Pessoal
Tem até gelato de queijo premiado

A Gelateria 4 Estações, de João Neiva, leva dez sabores de gelato artesanal ao festival. Entre eles estão opções tradicionais, como Ninho, Fior di Latte e pistache, além de versões sem lactose e sem adição de açúcar.


Dois sabores têm ingredientes produzidos no Espírito Santo. Um deles é feito com doce de leite produzido pela Queijaria Veneto, também de João Neiva, que recebeu premiação. O outro leva doce caseiro de jaca.


A fruta utilizada na receita vem da própria produção da família de Pabliany Zerbini e Leonardo Giacomin, responsáveis pela gelateria.

Vamos levar sabores que valorizam os produtos da nossa terra, com o nosso cuidado artesanal e ingredientes selecionados

Pabliany Zerbini

Festival terá Mickey, Patrulha Canina e Bolofofos

A programação não fica restrita aos sorvetes. No sábado (10), a Trupe Passarinho faz um show infantil das 16h às 17h10. Depois, das 17h30 às 19h30, Mickey e Minnie circulam pelo parque. Às 20h30, o Grupo Curtição se apresenta.


No domingo (11), o MacaKids ocupa o palco das 16h às 17h30. A Patrulha Canina estará no parque das 18h às 20h, e a Banda Royal Six encerra a programação musical do dia, às 20h30.


Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, Os Bolofofos se apresentam das 12h às 14h. O dia também terá uma aula de crossfit infantil, das 17h30 às 18h40.

Bolofofos é atração de Dia das Crianças com show gratuito e encontro com personagens
Bolofofos  Divulgação Bolofofos

Durante o fim de semana, o público ainda poderá participar de atividades de recreação, das 15h às 21h, e da programação esportiva nas quadras, das 16h às 20h.

Capixaba toma mais sorvete que média nacional

Você sabia que os capixabas amam sorvete? Segundo levantamento da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), realizado pela Empresa Júnior da FGV, cada capixaba consome, em média, 10,31 litros de sorvete por ano. A média nacional é de 8,68 litros.


No verão, o consumo também aumenta: os moradores do Espírito Santo tomam sorvete, em média, 3,05 vezes por semana, contra 0,89 vez durante o inverno.


A pesquisa aponta ainda que 53% das compras de sorvete feitas pelos capixabas nos três meses anteriores ao levantamento ocorreram em sorveterias e gelaterias. Entre os produtos mais experimentados estão os sabores premium e gourmet, citados por 57,3% dos entrevistados, e os personalizados, com 45%.

Programação musical e infantil

Sexta-feira (9)

18h30 – Mini oficina de sorvete


Sábado (10)

16h – Trupe Passarinho

17h30 – Mickey e Minnie

20h30 – Grupo Curtição


Domingo (11)

16h – MacaKids

18h – Patrulha Canina

20h30 – Banda Royal Six


Segunda-feira (12)

12h – Os Bolofofos

17h30 – Crossfit infantil

Serviço

Festival Capixaba de Sorvete

Quando: 9 a 12 de outubro

Onde: Parque da Cidade, Serra (ES)

Entrada: gratuita


Horários:

Sexta-feira (9): 18h30 às 19h30

Sábado (10): 14h às 22h, com praça de alimentação até as 23h

Domingo (11): 14h às 22h, com praça de alimentação até as 23h

Segunda-feira (12): 10h às 18h

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