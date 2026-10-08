Sorvete proteico e até de açaí com café: festival de sorvete na Serra reúne sabores diferentes

Sorvete de queijo premiado, de jaca colhida na roça, açaí com café capixaba e até versões proteicas. Quem gosta de experimentar sabores diferentes terá várias opções no Festival Capixaba de Sorvete, que acontece de 9 a 12 de outubro, no Parque da Cidade, na Serra. A entrada é gratuita.
Entre as novidades que estarão disponíveis estão gelato feito com queijo premiado, sorvete de jaca, açaí com café capixaba, creme de carimbó e opções proteicas. Picolés e sorvetes serão vendidos a partir de R$ 5.
Ao todo, 14 indústrias e sorveterias do Espírito Santo participam do festival. Outros 14 espaços serão destinados à praça de alimentação, doces e empreendimentos da economia solidária.
Uma das atrações será uma fábrica de sorvete montada no próprio parque. Na sexta-feira (9), às 18h30, o público poderá participar de uma oficina para aprender a preparar sorvete em casa. No sábado (10) e no domingo (11), o festival funciona das 14h às 22h, com a praça de alimentação aberta até as 23h. Na segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, a programação começa às 10h e segue até às 18h.
A Bananas Sorvetes vai levar ao festival uma mini máquina utilizada pela empresa no desenvolvimento de novos produtos. A ideia é produzir sorvete na hora, diante do público. A marca também apresenta opções de sorvetes proteicos, zero açúcar e de frutas sem lactose.
Vamos levar a mesma mini máquina que a gente usa no desenvolvimento dos nossos sorvetes e produzir ali na hora, na frente do público. Quem nunca viu como o sorvete nasce costuma se surpreender
Wellhington Reis, sorveteiro proprietário da Bananas Sorvetes
Entre os sabores diferentes está o açaí com café, criado pela sorveteria D’Moura. A receita combina a fruta de origem amazônica com café produzido no Espírito Santo.
O estabelecimento também apresenta o creme de carimbó, inspirado em uma receita paraense. "O açaí com café é o encontro de duas terras: a fruta que vem da minha origem paraense e o café que é daqui", conta Julimar Moura, da D’Moura.
A Gelateria 4 Estações, de João Neiva, leva dez sabores de gelato artesanal ao festival. Entre eles estão opções tradicionais, como Ninho, Fior di Latte e pistache, além de versões sem lactose e sem adição de açúcar.
Dois sabores têm ingredientes produzidos no Espírito Santo. Um deles é feito com doce de leite produzido pela Queijaria Veneto, também de João Neiva, que recebeu premiação. O outro leva doce caseiro de jaca.
A fruta utilizada na receita vem da própria produção da família de Pabliany Zerbini e Leonardo Giacomin, responsáveis pela gelateria.
Vamos levar sabores que valorizam os produtos da nossa terra, com o nosso cuidado artesanal e ingredientes selecionados
Pabliany Zerbini
A programação não fica restrita aos sorvetes. No sábado (10), a Trupe Passarinho faz um show infantil das 16h às 17h10. Depois, das 17h30 às 19h30, Mickey e Minnie circulam pelo parque. Às 20h30, o Grupo Curtição se apresenta.
No domingo (11), o MacaKids ocupa o palco das 16h às 17h30. A Patrulha Canina estará no parque das 18h às 20h, e a Banda Royal Six encerra a programação musical do dia, às 20h30.
Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, Os Bolofofos se apresentam das 12h às 14h. O dia também terá uma aula de crossfit infantil, das 17h30 às 18h40.
Durante o fim de semana, o público ainda poderá participar de atividades de recreação, das 15h às 21h, e da programação esportiva nas quadras, das 16h às 20h.
Você sabia que os capixabas amam sorvete? Segundo levantamento da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), realizado pela Empresa Júnior da FGV, cada capixaba consome, em média, 10,31 litros de sorvete por ano. A média nacional é de 8,68 litros.
No verão, o consumo também aumenta: os moradores do Espírito Santo tomam sorvete, em média, 3,05 vezes por semana, contra 0,89 vez durante o inverno.
A pesquisa aponta ainda que 53% das compras de sorvete feitas pelos capixabas nos três meses anteriores ao levantamento ocorreram em sorveterias e gelaterias. Entre os produtos mais experimentados estão os sabores premium e gourmet, citados por 57,3% dos entrevistados, e os personalizados, com 45%.
Sexta-feira (9)
18h30 – Mini oficina de sorvete
Sábado (10)
16h – Trupe Passarinho
17h30 – Mickey e Minnie
20h30 – Grupo Curtição
Domingo (11)
16h – MacaKids
18h – Patrulha Canina
20h30 – Banda Royal Six
Segunda-feira (12)
12h – Os Bolofofos
17h30 – Crossfit infantil
Festival Capixaba de Sorvete
Quando: 9 a 12 de outubro
Onde: Parque da Cidade, Serra (ES)
Entrada: gratuita
Horários:
Sexta-feira (9): 18h30 às 19h30
Sábado (10): 14h às 22h, com praça de alimentação até as 23h
Domingo (11): 14h às 22h, com praça de alimentação até as 23h
Segunda-feira (12): 10h às 18h