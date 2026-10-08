Ciclovia da Vida passa por manutenção em trechos da Terceira Ponte

Desde o início de setembro, ciclistas que cruzam a Ciclovia da Vida, indo para Vitória, podem notar interdições parciais feitas para a manutenção da estrutura de concreto na Terceira Ponte.





A interdição é parcial e não impede a passagem. A previsão atual é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de novembro.





Procurada pela TV Gazeta, a Ceturb, responsável pela obra, informou que os trabalhos até o momento se concentram no sentido Vila Velha-Vitória, com pontos em obras principalmente na chegada da Capital. A manutenção também deve ocorrer no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, mas não há informações de quando os serviços irão começar.





Ainda segundo a Ceturb, não é prevista nenhuma interdição total na Ciclovia da Vida durante as obras. O trecho continua funcionando normalmente dentro do horário de abertura e fechamento, permitindo a passagem de ciclistas nos dois sentidos.





*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira