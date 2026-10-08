Começa júri de acusado de matar ex-cunhada por impedir reconciliação em Cachoeiro

Teve início na manhã desta quinta-feira (8) o julgamento de Rogélio Ferreira, de 56 anos, acusado de assassinar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.. O crime aconteceu em 12 de maio de 2019.





O julgamento acontece no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, após ter sido adiado na última sessão, marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), antes do início da sessão, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.





Segundo a denúncia do MPES, Rogélio acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Ele responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.