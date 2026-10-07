Tem goiabada em casa: aprenda a fazer esse bolo fofinho de liquidificador para o lanche da tarde

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos. Misture até a massa ficar uniforme. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Distribua metade dos cubos de goiabada sobre a massa e cubra com a outra metade da massa . Coloque os cubos de goiabada restantes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até o bolo dourar e, ao espetar um palito, ele sair limpo. Retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.