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Restaurant Week chega à 26ª edição no ES com menus a partir de R$ 74

Segunda temporada do festival em 2026 reúne 46 restaurantes da Grande Vitória inspirados pelo tema "Brasil de Norte a Sul"
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 18:46

Menu de Restaurant Week do Wine Vix - outubro de 2026
Menus do bistrô Wine Vix, na Praia do Canto, em Vitória. Foto: Acervo/Wine Vix

O Espírito Santo Restaurant Week, um dos circuitos gastronômicos mais aguardados pelos capixabas, acaba de anunciar sua segunda edição para 2026. A primeira foi realizada entre março e abril deste ano e teve como inspiração a Copa do Mundo.


A nova temporada do evento, que acontece entre 22 de outubro e 22 de novembro, traz como tema "Brasil de Norte a Sul" e reúne 46 restaurantes da Grande Vitória com menus completos - de entrada, prato principal e sobremesa - a preços promocionais por pessoa.


Os cardápios do Week são divididos em duas categorias: Plus, a R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar, Premium, por R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. 

Restaurant Week no Maracajá, em Vila Velha
Entrada do Maracajá, no Morro do Moreno, em Vila Velha. Foto: Acervo/Maracajá

R$ 74 por pessoa

Valor do almoço no menu Plus

Entre os pratos de destaque estão o peixe branco em crosta de castanha-do-pará com risoto de jambu e molho de tucupi do Piu Restaurante e o pirarucu com purê de mandioca, tucupi e farofa de uarini do Dajú Bistrô, ambos em Vitória. 


Além das criações com referências brasileiras, em especial da região amazônica, há combinações que trazem sabores asiáticos e europeus, como o filé mignon acompanhado de aligot de pipoca com manteiga de missô e farofa de panko e bacon do Pangaré, em Vila Velha.  

Restaurantes participantes em Vitória

  • A Oca - Rua do Rosário, 114, Centro | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Bacco - Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Balthazar - Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Barlavento Beach Bar & Lounge - Avenida Dante Michelini, 330, Quiosque 1, Jardim da Penha | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar 
  • By Rock Steakhouse - Rua Eugênio Netto, 82, Praia do Canto | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • Canto do Vinho - Rua Aleixo Netto, 1702, loja 4, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Clericot Café - Rua José Miranda Machado, 345, Quiosques 3 e 4, Enseada do Suá | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Cooltiva Café Bistrô - Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Dajú Bistrô - Rua Desembargador Dermeval Lyrio, 121, lojas 14/15, Mata da Praia | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Empório Fonseca - Avenida Raul Oliveira Neves, 120, Jardim Camburi | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Flor de Canela - Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Hotel Comfort Suites Vitória - Avenida Saturnino de Brito, 1327, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Hotel Senac Ilha do Boi - Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Johnny Rockets Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, lojas 604 A/605, Enseada do Suá | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • Kinsu - Avenida Américo Buaiz, 200, loja 609, 2º piso do Shopping Vitória, Enseada do Suá | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • La Rustica Cantina - Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, loja 480, Jardim Camburi | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • Nonna Barberina - Rua Tupinambás, 623, Jardim da Penha | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Nóz Comida Afetiva - Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, loja 10, Jardim da Penha | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Ojo Carne & Brasa - Avenida Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Padaria Odara - Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Pier Aleixo Restaurante - Rua Aleixo Netto, 1702, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Pirão - Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Piu Restaurante - Rua Elesbão Linhares, 15, Edifício Day by Day, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Tero Brasa e Vinho - Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Terrafé Praia do Canto - Avenida Rio Branco, 1124, Praia do Canto | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • Terrafé - Shopping Jardins | Avenida Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha | Plus — R$ 74 almoço / R$ 95 jantar
  • Tomatto Vix - Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto | Premium — jantar R$ 115
  • Vilelê Gastrobar - Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Wine Garden - Praia do Canto | Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Wine Garden Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Wine Vix - Rua Elesbão Linhares, 52, Praia do Canto | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Zattar Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, loja 610, Enseada do Suá | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar 

Restaurant Week no Pangaré, em Vila Velha
Prato do Pangaré, em Vila Velha. Foto: Acervo/Pangaré

R$ 115 por pessoa

Valor do jantar no menu Premium

Restaurantes participantes em Vila Velha

  • Argento Parrilla - Avenida Luciano das Neves, 2418, loja 1022, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Argento Praia - Avenida Estudante José Júlio de Souza, 838, Itapuã, dentro do Itapuã Gran Park | Premium — jantar R$ 115
  • Coco Bambu Vila Velha - Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Shopping Praia da Costa | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Colher de Pau - Rua Rio Branco, 97, Parque das Castanheiras, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Domus Itálica - Rua Dr. Olívio Lira, 353, salão 7B, piso G-2, Praia da Costa | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar
  • Maracajá - Rua Angelina Martins Leal, 23, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Marinato Cucina - Rua Aquino Araújo, 185, Parque das Castanheiras, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Pangaré - Rua Luiza Grinalda, fundos, Centro de Vila Velha | Plus — almoço R$ 74
  • Preferito - Avenida Hugo Musso, 1309, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Tomatto Trattoria Vila Velha - Avenida Hugo Musso, 739, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Vila Rusticana - Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa | Premium — jantar R$ 115
  • Wine Garden - Praia da Costa | Rua Luiz Fernando Reis, 441, Praia da Costa | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar 

Restaurant Week no La Rústica, em Vila Velha
Ravióli da cantina La Rústica, em Vila Velha. Foto: Acervo/La Rústica
Restaurante participante na Serra

  • Ristorant Saltimbocca - Rua Casimiro de Abreu, 16, Parque Residencial Laranjeiras | Premium — R$ 95 almoço / R$ 115 jantar

26ª ESPÍRITO SANTO RESTAURANT WEEK  

Tema: Brasil de Norte a Sul 

Quando: de 22 de outubro a 22 de novembro de 2026

Onde: 46 restaurantes da Grande Vitória, localizados em Vitória, Vila Velha e Serra

Valores dos menus por pessoa: Plus - R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar; Premium - R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar

Atenção: consulte os menus, os horários e as condições de participação de cada restaurante antes da visita. A disponibilidade varia de acordo com o estabelecimento

Mais informações: www.restaurantweek.com.br.

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