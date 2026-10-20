Restaurant Week chega à 26ª edição no ES com menus a partir de R$ 74

O Espírito Santo Restaurant Week, um dos circuitos gastronômicos mais aguardados pelos capixabas, acaba de anunciar sua segunda edição para 2026. A primeira foi realizada entre março e abril deste ano e teve como inspiração a Copa do Mundo.





A nova temporada do evento, que acontece entre 22 de outubro e 22 de novembro, traz como tema "Brasil de Norte a Sul" e reúne 46 restaurantes da Grande Vitória com menus completos - de entrada, prato principal e sobremesa - a preços promocionais por pessoa.





Os cardápios do Week são divididos em duas categorias: Plus, a R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar, Premium, por R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar.