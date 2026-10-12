7 restaurantes na Grande Vitória com playground para as crianças

Está procurando um restaurante com diversão para as crianças? O HZ preparou uma lista com sete estabelecimentos que oferecem playground, para reunir a família e garantir a diversão dos pequenos enquanto os adultos aproveitam a refeição.





Conhecida pelas carnes na brasa, a Churrascaria Bacana também aposta na diversão infantil. Com unidades na Serra e em Vila Velha, o restaurante conta com um espaço equipado com brinquedos para a criançada se divertir durante a refeição.





Em Jardim Camburi, o Rancho Beliskão reúne cortes de carne, frutos do mar e massas no cardápio. Para as crianças, o destaque é o playground, que conta com atrações como pula-pula e piscina de bolinhas.





Localizada no Boulevard Shopping Vila Velha, a Farofa Churrascaria oferece um espaço infantil compartilhado com o Ilha do Caranguejo. Enquanto os adultos aproveitam o rodízio e as opções de carnes, os pequenos podem se divertir na área kids.