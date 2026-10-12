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Comida e diversão

7 restaurantes na Grande Vitória com playground para as crianças

De churrascarias a pizzarias, confira opções em Vitória, Vila Velha e na Serra para aproveitar uma refeição em família enquanto as crianças se divertem nos espaços infantis
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 09:00

Caranguejo do Assis
Caranguejo do Assis Instagram@caranguejodoassis

Está procurando um restaurante com diversão para as crianças? O HZ preparou uma lista com sete estabelecimentos que oferecem playground, para reunir a família e garantir a diversão dos pequenos enquanto os adultos aproveitam a refeição.


Conhecida pelas carnes na brasa, a Churrascaria Bacana também aposta na diversão infantil. Com unidades na Serra e em Vila Velha, o restaurante conta com um espaço equipado com brinquedos para a criançada se divertir durante a refeição.


Em Jardim Camburi, o Rancho Beliskão reúne cortes de carne, frutos do mar e massas no cardápio. Para as crianças, o destaque é o playground, que conta com atrações como pula-pula e piscina de bolinhas.


Localizada no Boulevard Shopping Vila Velha, a Farofa Churrascaria oferece um espaço infantil compartilhado com o Ilha do Caranguejo. Enquanto os adultos aproveitam o rodízio e as opções de carnes, os pequenos podem se divertir na área kids.

Churrascaria Bacana
Churrascaria Bacana Reprodução/Instagram/@bacanabar

Especializado em frutos do mar, o Ilha do Caranguejo, com unidades em Vitória e Vila Velha, também é uma opção para quem quer combinar boa comida e diversão. O restaurante conta com playground equipado com piscina de bolinhas, tobogã, cama elástica e videogame, além de uma área baby para os pequenos.


Para quem prefere pizzas e massas, a Figata, na Praia do Canto, em Vitória, também oferece uma opção de lazer para as crianças. O restaurante conta com o Espaço Kids, uma área dedicada aos pequenos, com atividades para que eles possam brincar enquanto a família aproveita a refeição.


Em Vila Velha, o Caranguejo do Assis combina frutos do mar e diversão infantil. O restaurante oferece playground com piscina de bolinhas, escorregadores e videogame. No cardápio, há opções como caranguejo, moqueca, peixe frito e casquinha de siri.


Para fechar a lista, o Divino Botequim, em Jardim da Penha, Vitória, reúne petiscos, pratos à la carte e opções para compartilhar. Para as crianças, o estabelecimento oferece um espaço kids, onde elas podem brincar enquanto a família aproveita a refeição.

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