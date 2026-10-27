Tem cenoura em casa? Aprenda a fazer um suflê fácil para o jantar

Em uma panela com água, cozinhe a cenoura até ficar macia. Escorra bem, transfira para uma tigela, espere amornar e amasse até formar um purê. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Acrescente a farinha de trigo e misture por cerca de 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo e espere amornar. Misture o purê de cenoura ao creme. Acrescente o queijo parmesão, o sal, as gemas e a pimenta-do-reino. Mexa até obter um creme uniforme e reserve.