TDAH vai além da falta de atenção: conheça 5 sinais que podem passar despercebidos

Cumprir prazos, acompanhar tarefas e organizar compromissos pode exigir muito esforço de algumas pessoas com TDAH. Na vida adulta, isso pode aparecer tanto no acúmulo de atividades quanto no uso frequente de listas, lembretes e outros recursos para dar conta da rotina. Por isso, uma pessoa pode parecer organizada e, ainda assim, gastar muita energia para manter tudo em ordem. A aparência da rotina, sozinha, não mostra o tamanho da dificuldade enfrentada.