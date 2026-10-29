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Energia renovável

Fábrica de biometano pode abastecer frota do Transcol movida a gás natural

Usina da Marca Ambiental em Cariacica deve começar a operar até dezembro e produzir combustível a partir de resíduos

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:55

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

29 out 2026 às 17:55
Marca Ambiental apresentou, nesta quinta-feia (29), os 10 novos caminhões movidos a biometano da empresa.
Marca Ambiental apresentou, nesta quinta-feia (29), os 10 novos caminhões movidos a biometano da empresa André Cypreste

A entrada em operação de uma usina de biometano em Cariacica pode abrir caminho para ampliar o uso de combustíveis renováveis no transporte pesado do Espírito Santo. A estação de abastecimento de gás natural da Marca Ambiental, prevista para começar a funcionar até dezembro deste ano, vai produzir gás a partir dos resíduos recebidos pela empresa e poderá abastecer caminhões e até mesmo ônibus do Sistema Transcol.


A possibilidade de utilização do combustível no transporte público foi mencionada por representantes da Marca Ambiental durante visita à empresa na manhã desta quinta-feira (29), onde foram apresentados os 10 novos caminhões movidos a biometano da frota de coleta residual, com investimento de R$ 17 milhões. 


A possibilidade ainda é tratada apenas como um projeto, mas que já vem sendo conversado com o governo do Estado há algum tempo. Segundo Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental, algumas iniciativas já aconteceram, com testes para medir as informações e saber se os resultados atendem aos requisitos da operação.

Agora estamos tentando trazer uma segunda operação de teste, em um formato um pouco diferente, que é para realmente conseguir convencer que é um transporte melhor, com várias vantagens de descarbonização e baixa emissão de poluentes

Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental

A usina de biometano da Marca Ambiental recebeu investimento de R$ 70 milhões e foi projetada para transformar o biogás gerado pela decomposição de resíduos em biometano, combustível renovável que pode substituir o gás natural de origem fóssil. O projeto também prevê a injeção do produto na rede de distribuição da ES Gás.

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Estação de abastecimento
Aterro da Marca Ambiental, onde o boimetano e ao gás natural são extraídos para a geração de energia.
Aterro da Marca Ambiental, de onde o boimetano e o gás natural são extraídos para a geração de energia André Cypreste

Além do biometano, a ES Gás está desenvolvendo um posto de abastecimento de gás natural no complexo da Marca Ambiental, que deverá atender aos caminhões da empresa e a outros veículos movidos a gás.


A estrutura será equipada com bicos NGV2, também conhecidos como bicos de alta vazão, tecnologia desenvolvida para abastecer grandes volumes de combustível de forma mais rápida, segura e eficiente em veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. 


Com a tecnologia, o tempo de abastecimento deve ser de aproximadamente 15 minutos, proporcionando ganhos significativos de produtividade para as operações logísticas.


De acordo com Fábio Lancelotti, diretor técnico e comercial da ES Gás, a parceria expande ainda mais as possibilidades das duas companhias, dando prioridade para uma produção sustentável.

É fundamental a parceria com empresas como a Marca Ambiental e outras que possam trazer esse segmento de frota pesada movida a gás natural ou biometano

Fábio Lancelotti, diretor técnico e Comercial da ES Gás

Lancelotti destacou que o biometano é um combustível renovável e pode contribuir para reduzir as emissões associadas ao transporte. A ampliação do mercado, no entanto, depende também da adesão de empresas e operadores de transporte à tecnologia.


Segundo Diogo Ribeiro, os fabricantes, como a Scania, fornecedora da nova frota de caminhões sustentáveis, já oferecem outras opções, como ônibus com funcionamentos a gás, sem necessidade de conversão do motor.

O investimento seria mais em colocar um posto no centro onde ficam guardados os ônibus, algo que a ES Gás está fazendo aqui na Marca. Então, essa é uma barreira a menos. O que precisa mais é o investimento nos ônibus: parar de comprar o diesel e começar a comprar a gás

Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental

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