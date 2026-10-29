Fábrica de biometano pode abastecer frota do Transcol movida a gás natural

A entrada em operação de uma usina de biometano em Cariacica pode abrir caminho para ampliar o uso de combustíveis renováveis no transporte pesado do Espírito Santo. A estação de abastecimento de gás natural da Marca Ambiental, prevista para começar a funcionar até dezembro deste ano, vai produzir gás a partir dos resíduos recebidos pela empresa e poderá abastecer caminhões e até mesmo ônibus do Sistema Transcol.





A possibilidade de utilização do combustível no transporte público foi mencionada por representantes da Marca Ambiental durante visita à empresa na manhã desta quinta-feira (29), onde foram apresentados os 10 novos caminhões movidos a biometano da frota de coleta residual, com investimento de R$ 17 milhões.





A possibilidade ainda é tratada apenas como um projeto, mas que já vem sendo conversado com o governo do Estado há algum tempo. Segundo Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis da Marca Ambiental, algumas iniciativas já aconteceram, com testes para medir as informações e saber se os resultados atendem aos requisitos da operação.