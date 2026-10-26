Empresa que gerencia resíduos no ES amplia frota com 10 caminhões movidos a biometano

A Marca Ambiental vai incorporar dez caminhões à operação de coleta de resíduos na Grande Vitória. Os veículos serão recebidos na quinta-feira (29) e devem começar a circular nas próximas semanas. Com a aquisição, a empresa passará a contar com 12 caminhões preparados para operar com gás natural veicular (GNV) e biometano.





Ao todo, a companhia investiu R$ 17 milhões nos 10 novos caminhões.





Os novos veículos vão substituir gradualmente modelos movidos a diesel. Inicialmente, serão abastecidos com GNV, mas poderão utilizar biometano quando a empresa colocar em funcionamento sua planta de produção do combustível, em Cariacica. A previsão informada pela companhia é que a unidade entre em operação até dezembro de 2026.





O projeto contempla a utilização de biogás gerado a partir dos resíduos recebidos pela própria empresa para produzir o combustível renovável. A proposta é destinar parte dessa produção ao abastecimento dos caminhões usados na coleta e no transporte de resíduos.





Segundo Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca, a ampliação da frota integra a estratégia de conectar a gestão de resíduos à produção de combustíveis de menor emissão.