A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Meio ambiente

Empresa que gerencia resíduos no ES amplia frota com 10 caminhões movidos a biometano

Veículos vão substituir gradualmente modelos a diesel e poderão utilizar combustível renovável produzido a partir de resíduos, em Cariacica

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 18:29

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

26 out 2026 às 18:29
Marca Ambiental amplia frota de baixa emissão no Espírito Santo
Marca Ambiental amplia frota de baixa emissão no Espírito Santo Divulgação

A Marca Ambiental vai incorporar dez caminhões à operação de coleta de resíduos na Grande Vitória. Os veículos serão recebidos na quinta-feira (29) e devem começar a circular nas próximas semanas. Com a aquisição, a empresa passará a contar com 12 caminhões preparados para operar com gás natural veicular (GNV) e biometano.


Ao todo, a companhia investiu R$ 17 milhões nos 10 novos caminhões.


Os novos veículos vão substituir gradualmente modelos movidos a diesel. Inicialmente, serão abastecidos com GNV, mas poderão utilizar biometano quando a empresa colocar em funcionamento sua planta de produção do combustível, em Cariacica. A previsão informada pela companhia é que a unidade entre em operação até dezembro de 2026.


O projeto contempla a utilização de biogás gerado a partir dos resíduos recebidos pela própria empresa para produzir o combustível renovável. A proposta é destinar parte dessa produção ao abastecimento dos caminhões usados na coleta e no transporte de resíduos.


Segundo Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca, a ampliação da frota integra a estratégia de conectar a gestão de resíduos à produção de combustíveis de menor emissão.

Estamos conectando duas frentes estratégicas: a produção de combustível renovável a partir da valorização de resíduos e sua aplicação direta no transporte pesado. A ampliação da frota demonstra que essa transição já começa a ganhar escala no Espírito Santo

Diogo Ribeiro, diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca

Biometano pode reduzir emissões

A substituição gradual do diesel por combustíveis de menor emissão é uma das frentes do projeto. De acordo com a Scania, fabricante dos caminhões, o uso de biometano pode reduzir em até 90% as emissões de CO₂ em comparação ao diesel, conforme as condições e a metodologia consideradas pela empresa.


O percentual, no entanto, depende de fatores como o combustível utilizado e os critérios adotados no cálculo das emissões. A redução efetiva na operação da Marca Ambiental não foi informada.


Com a entrada em funcionamento da planta de Cariacica, a empresa pretende aproximar a destinação de resíduos da produção de energia e do abastecimento da própria frota. Nesse modelo, parte dos resíduos recebidos poderá dar origem ao combustível utilizado nos veículos responsáveis pelo transporte do material.

Veja também 

Imagem de destaque

Empresa do ES vai investir R$ 20 milhões para ter frota com caminhões a biometano

Imagem de destaque

ES vai ter caminhão movido a biometano para transporte de lixo

Caminhão da marca ambiental movido a biometano

ES terá ponto de abastecimento com biometano e frota de 12 caminhões

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia ES Cariacica Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Toguro e DJ Lukão na Mansão Maromba
Toguro convida DJ capixaba para tocar na inauguração de deck na Mansão Maromba
Antonio Abikair é diretor-geral da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
OAB e estudantes repudiam fala de diretor de faculdade sobre eleições e pessoas LGBTQIAPN+
Bruno Guimarães em Fleetwood Town x Arsenal
Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado da Copa da Liga por time da 4ª divisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.