Edílson Capetinha revela que invadia cozinha de time capixaba para matar a fome

Antes de conquistar títulos por Palmeiras, Corinthians e Seleção Brasileira, Edílson Capetinha viveu dias de dificuldade no futebol capixaba. No início da carreira, quando defendia o Industrial, de Santa Maria de Jetibá, o ex-atacante conta que chegava a entrar escondido na cozinha do clube durante a madrugada para conseguir comida. O que começou como uma maneira de matar a fome dos jogadores, porém, acabou provocando uma situação de tensão com o cozinheiro da equipe.





A história bem-humorada foi revelada em entrevista ao podcast Boteco do Chula, apresentado pelo também ex-jogador Aloísio Chulapa. No bate-papo, Edílson recordou as dificuldades enfrentadas no interior do Espírito Santo, quando o Industrial dependia da ajuda de comerciantes e moradores da cidade para manter as atividades.





"Quem ajudava o time eram os comerciantes da cidade, os feirantes, o dono do mercado. O salário era um pouco da prefeitura, dos comerciantes e de outras pessoas que ajudavam. A gente tinha muita dificuldade. Morávamos todo mundo em uma casinha, com dez pessoas em um quarto só", contou.





Segundo Edílson, a alimentação dos jogadores seguia horários determinados, com café da manhã, almoço e jantar. O problema aparecia durante a madrugada, quando a fome voltava e não havia comida disponível para o grupo.





Foi nesse cenário que o atacante encontrou uma solução inusitada. Por ser o jogador mais baixo e magro entre os companheiros, conseguia passar por uma pequena abertura e entrar na cozinha sem ser visto. Lá dentro, pegava biscoitos, pão e outros alimentos.





"Eu era o único pequenininho e magrinho que passava numa greta. A gente ficava com fome de madrugada e tinha que roubar a cozinha, né? Eu passava ali e pegava biscoito, pão, não sei o quê. Só que, no outro dia, fazia falta", relatou.