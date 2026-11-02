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Em Santa Maria de Jetibá

Edílson Capetinha revela que invadia cozinha de time capixaba para matar a fome

Pentacampeão mundial relembra dificuldades no Industrial e conta como o cozinheiro decidiu esperar pelo responsável pelos alimentos desaparecidos com uma peixeira

Publicado em 01 de Novembro de 2026 às 22:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2026 às 22:55
Edílson Capetinha
Edílson Capetinha Reprodução/Podcast Boteco do Chula

Antes de conquistar títulos por Palmeiras, Corinthians e Seleção Brasileira, Edílson Capetinha viveu dias de dificuldade no futebol capixaba. No início da carreira, quando defendia o Industrial, de Santa Maria de Jetibá, o ex-atacante conta que chegava a entrar escondido na cozinha do clube durante a madrugada para conseguir comida. O que começou como uma maneira de matar a fome dos jogadores, porém, acabou provocando uma situação de tensão com o cozinheiro da equipe.


A história bem-humorada foi revelada em entrevista ao podcast Boteco do Chula, apresentado pelo também ex-jogador Aloísio Chulapa. No bate-papo, Edílson recordou as dificuldades enfrentadas no interior do Espírito Santo, quando o Industrial dependia da ajuda de comerciantes e moradores da cidade para manter as atividades.


"Quem ajudava o time eram os comerciantes da cidade, os feirantes, o dono do mercado. O salário era um pouco da prefeitura, dos comerciantes e de outras pessoas que ajudavam. A gente tinha muita dificuldade. Morávamos todo mundo em uma casinha, com dez pessoas em um quarto só", contou.


Segundo Edílson, a alimentação dos jogadores seguia horários determinados, com café da manhã, almoço e jantar. O problema aparecia durante a madrugada, quando a fome voltava e não havia comida disponível para o grupo.


Foi nesse cenário que o atacante encontrou uma solução inusitada. Por ser o jogador mais baixo e magro entre os companheiros, conseguia passar por uma pequena abertura e entrar na cozinha sem ser visto. Lá dentro, pegava biscoitos, pão e outros alimentos.


"Eu era o único pequenininho e magrinho que passava numa greta. A gente ficava com fome de madrugada e tinha que roubar a cozinha, né? Eu passava ali e pegava biscoito, pão, não sei o quê. Só que, no outro dia, fazia falta", relatou.

Edílson Capetinha
Edílson Capetinha Reprodução/Podcast Boteco do Chula

Cozinheiro ameaçou esperar pelo "ladrão"


A situação começou a ficar complicada quando o cozinheiro, conhecido pelo apelido de Brother, percebeu que os alimentos estavam desaparecendo. Sem saber quem entrava na cozinha durante a madrugada, ele passou a reclamar que alguém estava roubando o local.


O episódio ganhou contornos ainda mais tensos quando Brother decidiu tomar uma atitude para flagrar o responsável. Segundo Edílson, o cozinheiro apareceu com uma peixeira e anunciou que passaria a noite na cozinha à espera do suposto ladrão.


"Um dia, ele puxou uma peixeira e falou: “Edílson, eu vou dormir aqui. Na hora que o ladrão entrar, eu vou meter a peixeira nele”. Eu pensando: meu Deus do céu! Ainda bem que ele me avisou, senão eu não vou entrar, não", contou o ex-atacante, aos risos.

Edílson Capetinha
Edílson Capetinha Reprodução/Podcast Boteco do Chula

Do futebol capixaba ao pentacampeonato mundial


A passagem pelo Industrial, em Santa Maria de Jetibá, marcou o início da trajetória profissional de Edílson. Depois de atuar pelo clube capixaba, o atacante seguiu para o Tanabi, do interior paulista, e posteriormente chegou ao Guarani, onde ganhou projeção no futebol brasileiro.


Em 1993, foi contratado pelo Palmeiras e iniciou uma trajetória de destaque nacional, com conquistas importantes também por Corinthians, Flamengo e outros clubes. Pela Seleção Brasileira, integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

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