Dia Mundial do Veganismo: 5 dicas para montar um prato vegano equilibrado

Embora o veganismo seja frequentemente associado apenas a folhas, frutas e hortaliças, uma refeição completa pode reunir diversos grupos alimentares. “A base de uma alimentação vegana equilibrada é o planejamento. Quando cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, sementes e boas fontes de gordura aparecem de forma variada na rotina, é possível construir refeições completas, acessíveis e prazerosas”, explica Patricia Ziviani, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.