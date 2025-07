R$ 228,6 milhões

Governo do ES divulga licitação para obra do novo Pavilhão de Carapina

Empresa deve ser escolhida até setembro e terá prazo de três anos e meio para concluir o projeto

O governo do Espírito Santo publicou, nesta terça-feira (29), o aviso de licitação para a construção do novo Pavilhão de Carapina, na Serra. O valor estimado para tirar o projeto do papel é de R$ 228,6 milhões, e o prazo de execução é de 1.275 dias corridos — o equivalente a três anos e meio. Dessa forma, a inauguração está prevista para 2029. >