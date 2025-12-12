Crianças passaram mal

Diretora é indiciada por distribuir doces vencidos em escola de Sooretama

Inquérito aponta que ela comprou – informalmente com vendedores ambulantes – produtos com validade vencida, e etiqueta colada sobre a data original; servidora segue afastada do cargo

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13:43

Embalagens de doces vencidos entregues a alunos em escola Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso das crianças que passaram mal após comerem doces vencidos em uma escola municipal de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no dia 17 de outubro deste ano, durante a Semana das Crianças. A corporação divulgou, nesta sexta-feira (12), que indiciou a diretora após as investigações apontarem que ela foi a única responsável pela compra dos alimentos, feita de forma informal e irregular, usando dinheiro arrecadado em festas da instituição de ensino e outros fundos.

Segundo a Polícia Civil, parte dos doces foi adquirida com vendedores ambulantes e repassada pela diretora a funcionárias da escola para ser distribuída aos alunos em comemoração ao Dia das Crianças. Ainda conforme a corporação, os produtos estavam com a validade vencida e tinham uma etiqueta colocada sobre a data original.

De acordo com a corporação, a mulher foi indiciada por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância/produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo seu valor nutritivo. A pena prevista é de quatro a oito anos de reclusão, além de multa. A Polícia Civil afirmousim que o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário. Até o momento, a mulher responde ao processo em liberdade.

Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Sooretama informou que a servidora segue afastada do cargo e não se manifestou sobre o indiciamento.

