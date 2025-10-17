Norte capixaba

Diretora é afastada após alunos do ES passarem mal ao comer doces vencidos

O caso será investigado pela Polícia Civil com o apoio da Vigilância Sanitária. Secretaria de Educação do município abriu PAD para apurar conduta da servidora

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:11

Doces vencidos entregues a alunos em escola Crédito: Leitor A Gazeta

A diretora de uma escola municipal em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi afastada do cargo nesta sexta-feira (17) devido a denúncias de que alunos teriam passado mal ao consumir doces com validade vencida distribuídos durante a Semana das Crianças. O caso desencadeou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra a servidora e será investigado ainda pela Polícia Civil, com o apoio da Vigilância Sanitária após pais dos estudantes registraram boletim de ocorrência.

Um vídeo gravado pela mãe de uma das crianças mostra que as embalagens das guloseimas estavam com etiquetas coladas sobre a data de validade original, numa suposta tentativa de adulteração. A data visível nas embalagens, no entanto, indicava maio de 2025.

Os responsáveis procuraram a Secretaria Municipal de Educação (SME) para formalizar uma queixa contra a profissional. Diante do episódio, a SME decidiu pela suspensão cautelar da diretora e pela instauração do PAD, para apurar se houve falha de conduta. O afastamento vai durar até o fim das investigações.

Para fundamentar o procedimento, a prefeitura colheu relatos de um grupo de pais em uma reunião realizada na última quinta-feira (16), que contou com a presença da diretora.

Por meio de nota, a gestão municipal informou que as famílias estão recebendo apoio e orientações. O órgão garantiu, ainda, que "todas as medidas legais serão adotadas para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos."

