Atualize a caderneta!

Dia D de Vacinação: veja onde se imunizar na Grande Vitória neste sábado (18)

Municípios participam de campanha nacional, oferecendo vacinas para jovens, adultos e profissionais de saúde, entre elas, contra poliomielite, sarampo, dengue e HPV

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:18

Municípios do Espírito Santo participarão do Dia D de Mobilização da Campanha de Multivacinação, ação nacional que ocorre neste sábado (18) voltada à atualização da a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos e à oferta do serviço de vacinação para ampliar o acesso à população.

A campanha começou em 6 de outubro em todo o Estado, com mais de 350 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, e acontece de forma seletiva, a fim de alcançar crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não receberam as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação ou aqueles que estão com esquemas incompletos.

Para a Campanha de Multivacinação, são disponibilizadas as vacinas da BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), polio inativada, rotavírus, pneumocócica 10-valente (conjugada), meningocócica C (conjugada), meningocócica ACWY (conjugada), influenza, Covid-19, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A, varicela, difteria e tétano adulto, dTpa e HPV quadrivalente, seguindo os calendários das crianças e dos adolescentes.

Além desse público, a estratégia de vacinação também oferta a vacina contra o HPV a adolescentes de 15 a 19 anos que não foram imunizados e a vacina contra o sarampo a pessoas com até 59 anos e profissionais de saúde que estejam com a situação vacinal desatualizada.

Saiba onde se vacinar na Grande Vitória

Vitória: a ação será realizada em 13 unidades de saúde distribuídas por todas as regiões da cidade, das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento. É necessário levar documento de identificação e cartão de vacinas.

As vacinas de rotina, contra o sarampo e o HPV estarão disponíveis em Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá, Conquista, Maria Ortiz, Jardim da Penha, Consolação, Ilha do Príncipe, Santa Martha, Do Quadro, Jesus de Nazareth e Parque Moscoso. Já a vacina contra a dengue será aplicada nas unidades de Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá, Conquista e Maria Ortiz.

Vila Velha: a população poderá se vacinar, sem agendamento, nas Unidades de Saúde de Divino Espírito Santo, Vila Nova, Jardim Marilândia, Barra do Jucu e na Escola Professor Jorge Anízio Borjaille, em Santa Rita, das 8 às 15 horas, além do Boulevard Shopping Vila Velha, das 11 às 18h.

Cariacica: a ação acontece das 8 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e também no ponto de vacinação do Shopping Moxuara, onde ação será das 10 às 17h.

Serra: a vacinação ocorre das 8h às 16h, nos seguintes locais: URS de Serra Sede, URS de Jacaraípe, URS de Serra Dourada e EFS de Jardim Carapina, e das 9h às 17h, no Shopping Montserrat.

Guarapari: a ação acontecerá nas unidades de saúde Unidade de Perocão, Adalberto, Setiba, Kubastichek, CMS (Centro Municipal de Saúde no Itapebussu) e Amarelos, das 8h às 15h.

Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora Mikaella Campos.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta