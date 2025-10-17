Dia D de Vacinação: veja onde se imunizar na Grande Vitória neste sábado (18)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:18
Municípios do Espírito Santo participarão do Dia D de Mobilização da Campanha de Multivacinação, ação nacional que ocorre neste sábado (18) voltada à atualização da a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos e à oferta do serviço de vacinação para ampliar o acesso à população.
A campanha começou em 6 de outubro em todo o Estado, com mais de 350 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, e acontece de forma seletiva, a fim de alcançar crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não receberam as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação ou aqueles que estão com esquemas incompletos.
Para a Campanha de Multivacinação, são disponibilizadas as vacinas da BCG, hepatite B, penta (DTP/Hib/HB), polio inativada, rotavírus, pneumocócica 10-valente (conjugada), meningocócica C (conjugada), meningocócica ACWY (conjugada), influenza, Covid-19, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A, varicela, difteria e tétano adulto, dTpa e HPV quadrivalente, seguindo os calendários das crianças e dos adolescentes.
Além desse público, a estratégia de vacinação também oferta a vacina contra o HPV a adolescentes de 15 a 19 anos que não foram imunizados e a vacina contra o sarampo a pessoas com até 59 anos e profissionais de saúde que estejam com a situação vacinal desatualizada.
Vitória: a ação será realizada em 13 unidades de saúde distribuídas por todas as regiões da cidade, das 8h às 15h, sem necessidade de agendamento. É necessário levar documento de identificação e cartão de vacinas.
As vacinas de rotina, contra o sarampo e o HPV estarão disponíveis em Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá, Conquista, Maria Ortiz, Jardim da Penha, Consolação, Ilha do Príncipe, Santa Martha, Do Quadro, Jesus de Nazareth e Parque Moscoso. Já a vacina contra a dengue será aplicada nas unidades de Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá, Conquista e Maria Ortiz.
Vila Velha: a população poderá se vacinar, sem agendamento, nas Unidades de Saúde de Divino Espírito Santo, Vila Nova, Jardim Marilândia, Barra do Jucu e na Escola Professor Jorge Anízio Borjaille, em Santa Rita, das 8 às 15 horas, além do Boulevard Shopping Vila Velha, das 11 às 18h.
Cariacica: a ação acontece das 8 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e também no ponto de vacinação do Shopping Moxuara, onde ação será das 10 às 17h.
Serra: a vacinação ocorre das 8h às 16h, nos seguintes locais: URS de Serra Sede, URS de Jacaraípe, URS de Serra Dourada e EFS de Jardim Carapina, e das 9h às 17h, no Shopping Montserrat.
Guarapari: a ação acontecerá nas unidades de saúde Unidade de Perocão, Adalberto, Setiba, Kubastichek, CMS (Centro Municipal de Saúde no Itapebussu) e Amarelos, das 8h às 15h.
Esta matéria foi produzida por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora Mikaella Campos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o