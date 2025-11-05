Isenção até R$ 5 mil

Calculadora do IR: veja quanto vai pagar de imposto com novas regras

Editoria Tá no Lucro, de A Gazeta, preparou calculadora que simula quanto você deixará de pagar ou quanto será tributado após proposta ser aprovada no Senado nesta quarta (5)

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:18

Uma nova forma de calcular o Imposto de Renda deve começar a valer em 2026. A grande novidade é a faixa de isenção do IR, que vai passar a contemplar rendimentos de até R$ 5 mil. Já quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 terá desconto parcial no tributo. Mas quanto essa mudança representa em dinheiro vivo para você?

A Gazeta preparou uma Calculadora do IR que simula quanto o trabalhador vai deixar de pagar ou quanto será tributado com a nova regra. Use a ferramenta abaixo para calcular se a nova norma será ou não vantajosa para você.

A proposta foi aprovada por unanimidade no Senado na noite desta quarta-feira (5) e agora segue para a sanção presidencial. Se o texto por sancionado até o final do ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a redução do IR passa a valer a partir de janeiro de 2026.

Para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, a economia pode fazer com que seja recebido um "14° salário" ao ano, com o valor acumulado da isenção ao longo dos meses.

Segundo informações da Câmara Federal, quem recebe até R$ 5 mil vai ter uma economia anual de R$ 4.356,89. Esse valor inclui a isenção de pagamento do IRPF também sobre o 13º salário. Hoje, é isento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036) por mês, no valor atual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta