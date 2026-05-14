Reincidente, policial penal que atirou em empresário em Vitória é preso

Segundo relato de testemunhas, depois da briga, o policial, que estaria alcoolizado, teria deixado o local por um momento. Ao retornar, reiniciou a discussão e, durante a confusão, atirou na vítima.





Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o tenente Elvis, da Polícia Militar, explicou que as versões sobre o que ocorreu são contraditórias.





"A vítima fala que o policial penal chegou desacatando ele, estranhando a forma de olhar, e iniciou uma abordagem, e entraram em vias de fato. A vítima alega que tentou pegar a arma do policial e houve um disparo, possivelmente até acidental. Houve uma mobilização, os populares tomaram a arma do policial e iniciaram um linchamento em via pública."





A vítima e o policial ferido foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas.





Em entrevista à TV Gazeta, o empresário atingido pelos estilhaços deu uma nova versão: disse que, ao chegar ao churrasquinho, onde costuma comer com os colegas após o expediente, o policial estava passando e se irritou com um dos funcionários da vítima, perguntando por qual motivo ele o encarava. O rapaz disse apenas que estava olhando a rua e o chefe tentou intervir, dizendo que não queriam problemas.





"Ele saiu e foi em direção à casa dele. A gente foi pegar o outro churrasquinho e o dono falou: "Vai embora, porque ele foi em casa pegar uma arma e ele está acostumado a fazer isso. Vai embora, não precisa nem pagar. Quando você voltar para fazer outro lanche, acerta comigo. E assim fizemos".





O empresário relatou que ele e quatro funcionários estavam retornando ao hotel em que estavam hospedados quando foram surpreendidos pelo policial, que puxou uma pistola e a encostou na barriga dele, dizendo que agora acertaria a questão.





"Ele puxou meu braço para trás. Quando puxou, a pistola disparou. Como o rapaz disse que ele já tinha feito aquilo, e me pareceu que ele atirou no chão... eu nem tinha visto que me machuquei todo... Eu tentei desarmá-lo. Quando eu tentei, ele me jogou no chão, botou as pernas nas minhas costas e puxou meu braço para trás. Nisso, ele tirou a pistola da minha mão e saiu correndo. Eu não vi mais nada", disse.





De acordo com informações preliminares da Polícia Penal, o caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil; entretanto, o disparo, que atingiu a mão da vítima, teria ocorrido de maneira acidental, durante luta corporal entre os homens. Ainda segundo a corporação, nenhum deles apresenta risco de vida.





A Polícia Penal informou que, por meio de sua Corregedoria, já iniciou a apuração dos fatos e acompanha o caso, prestando apoio ao policial envolvido, assim como atendimento ao empresário.





"A instituição também se coloca à disposição da Polícia Civil do Espírito Santo, responsável pela condução das investigações no âmbito legal", disse.





A corporação reforçou que não compactua com qualquer tipo de agressão ou ato de violência, e que pauta sua atuação pela legalidade, responsabilidade e respeito à sociedade.





Segundo a Polícia Civil, Júlio César Fiorotti foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o sistema prisional.