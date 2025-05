No 1° trimestre de 2025

BNDES: crédito para o ES aumenta e chega a R$ 733,5 milhões

Crescimento de janeiro a março de 2025 foi de 16% em relação ao mesmo período de 2024 e atendeu setores como agropecuária, indústria e infraestrutura

Publicado em 15 de maio de 2025 às 19:11

Edifício sede do BNDES no Centro do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

De janeiro a março deste ano, o volume de aprovações de crédito para o Espírito Santo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cresceu 16% em relação ao primeiro trimestre de 2024, chegando a R$ 733,59 milhões. Os dados são do resultado do 1º trimestre do BNDES, divulgados nesta quinta-feira (15).>

Os recursos aprovados beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuária (R$ 332,68 milhões), comércio e serviços (R$ 133,1 milhões), indústria (R$ 68,8 milhões) e infraestrutura (R$ 198,9 milhões). >

"No Espírito Santo, o volume aprovado este ano é mais de 200% superior ao registrado em 2022, último ano do governo anterior. O crédito do BNDES movimenta a economia, promove melhorias na infraestrutura e na qualidade dos serviços, está transformando a indústria e a agropecuária, cada vez mais inovadora e sustentável, criando novas oportunidades e fazendo o Brasil dar a volta por cima", afirma Aloízio Mercadante, presidente do BNDES.>

No Brasil, o BNDES registrou lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa alta de 7,3% frente ao resultado do mesmo período em 2024. Com valor total de R$ 594 bilhões no dia 31 de março deste ano, a carteira de crédito expandida mantém trajetória de crescimento, com alta de 14,2% frente ao primeiro trimestre de 2024 e de 24% em relação a 2023.>

As aprovações de crédito somaram R$ 33,3 bilhões, aumento de 35% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 158% sobre 2022. O volume cresceu em todos os setores, com destaque para o aumento de 100% na infraestrutura (R$ 13,2 bilhões), em comparação com 2024. Em relação ao primeiro trimestre de 2024, as aprovações de crédito para o setor de comércio e serviços cresceram 20% (R$ 5,3 bilhões). Na agropecuária, a alta foi de 9% (R$ 7,4 bilhões) e, para a indústria, o crescimento foi de 7% (R$ 7,4 bilhões).>

Considerando o recorte de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), o apoio somou R$ 34,7 bilhões, aumento de 87,7% comparado ao primeiro trimestre de 2024 e de 381,9% a 2022. >

