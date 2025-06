Licença sai e parque dos dinossauros de Guarapari terá investimento maior

Perspectiva de como ficará o parque Terra dos Dinos, em Guarapari. Crédito: Divulgação/Terra dos Dinos

Saiu, na noite desta quarta-feira (04), um importante acordo para o turismo do Espírito Santo. A Prefeitura de Guarapari liberou as licenças que faltavam para as obras civis do parque temático Terra dos Dinos, na região de Buenos Aires. Tocado pelo fundo MMP&Três, que tem o empresário Maely Coelho à frente, o empreendimento ficou muito perto de não sair do papel. De acordo com os empreendedores, a demora da papelada foi o grande problema que, agora, está solucionado. Segunda-feira (09), máquinas e funcionários estarão novamente trabalhando.

Maely Coelho disse que o investimento será um pouco maior que o previsto originalmente e que o objetivo é estar em funcionamento em julho do ano que vem. "Fizemos umas mexidas e ampliamos alguns brinquedos que serão instalados no parque de Guarapari, por isso, o investimento ficará um pouco maior do que o previsto originalmente. Em princípio, seriam R$ 25 milhões, agora, vai superar os R$ 30 milhões. Queremos o parque pronto em julho, para o inverno de 2026, mas acredito que será antes. Os equipamentos já estão encomendados e sendo feitos na China, muito em breve estarão chegando. Com a possibilidade de não fazermos, eles iriam para Campos do Jordão, mas agora virão para o Espírito Santo", detalhou o empresário.

Ele comemorou o acordo. "Estamos muito felizes com a documentação que saiu. Apresentamos os nossos pontos, a prefeitura apresentou os delas, evoluímos e acabamos chegando a um bom termo. Trata-se de algo novo para o Estado como um todo. É um aprendizado".

Além de Guarapari, há mais dois Terra dos Dinos em desenvolvimento: em Campos do Jordão (SP) e João Pessoa (PB). A primeira unidade do parque, inaugurada em 2022, fica em Miguel Pereira, região Serrana do Rio de Janeiro. O empreendimento atrai mais de 350 mil visitantes por ano e foi inspirado em atrações que transformaram Gramado, na Serra Gaúcha, na potência turística que é hoje. O Terra dos Dinos de Guarapari vai empregar 180 pessoas.

