Espírito Santo perde Luiz Soresini, um agregador

Morreu, nesta sexta-feira (06), o economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo Luiz Soresini. Capixaba de Vitória, nascido em 1938, ele foi um dos primeiros funcionários da antiga Aracruz Celulose, hoje Suzano. Soresini destacou-se, ao longo da vida, pela naturalidade com que se relacionava com as pessoas, por isso, construiu sólida carreira como executivo de Relações Corporativas na Aracruz e na Vale. Ele também foi um importante articulador dentro do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, que nasceu no auge da crise capixaba, no início dos anos 2000. Soresini era um legítimo agregador, característica que anda em falta no Brasil e no mundo.

"A gente perde, sem dúvida, uma grande figura. O Soresini era um ser humano fantástico, que tinha uma enorme facilidade de se relacionar e, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de trabalho. Ele foi um dos primeiros a chegar na Aracruz Celulose, ainda no tempo da Aracruz Florestal, no começo dos anos 70. Teve importantes passagens nos setores de tecnologia e inovação da empresa. Mas o que mais me chamava a atenção era a capacidade dele de ouvir, conversar e convencer as pessoas, por isso teve sólida carreira nas relações institucionais da Aracruz e, depois, na Vale", lembrou Carlos Aguiar, ex-presidente da Aracruz Celulose e da Fibria, que teve longa convivência com Soresini.

"Ele sempre se articulou muito bem, com bons contatos nas empresas e também no poder público. Do jeito dele, calado e sem fazer muita propaganda, foi muito importante na construção e na consolidação do movimento empresarial do Espírito Santo. Também ajudou muito no desenvolvimento da cidade de Aracruz, chegou até a ser secretário municipal. Ele morava no Coqueiral (bairro de Aracruz), estávamos sempre juntos aos domingos. Vai me fazer muita falta. Sem dúvida é uma grande perda para o Espírito Santo e para Aracruz", completou Aguiar.

O cientista político João Gualberto Vasconcellos, outro fundador do ES em Ação, destaca a correção e os bons relacionamentos de Luiz Soresini. "Um homem muito correto, que não tinha duas palavras. Também me chamava a atenção a facilidade que tinha para se relacionar. Tinha um trato muito fácil e, por isso, boas amizades. Fez trabalhos importantes na Aracruz e, depois, na Vale. Era um grande articulador de fora da política partidária. Foi muito importante na construção da rede do ES em Ação naquele início de trabalho. Foi um grande parceiro, fará falta".

Soresini também foi muito importante na fundação do Instituto Líderes do Amanhã, na primeira década do século. A instituição foi gestada dentro do ES em Ação com o objetivo de formar jovens lideranças no Estado. Ele foi um dos grandes entusiastas do projeto.

Luiz Soresini trabalhou até pouco tempo antes de começar a pandemia, em 2020. Ele enfrentava um câncer e, há 20 dias, teve um AVC. O velório será neste sábado, às 8h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro está marcado será às 15h30.

O economista Luiz Soresini trabalhou na Aracruz Celulose e na Vale. Crédito: Arquivo

