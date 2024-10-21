Suspeitos de homicídios e roubo de carro são presos em Linhares

Suspeitos foram presos no bairro Planalto, em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Cleidiomar estava dirigindo um carro e foi surpreendido pelo suspeito, que surgiu de moto e atirou sete vezes contra ele. A vítima ainda bateu em uma loja às margens da rodovia. As investigações apontam que o crime foi motivado por desavenças entre os dois.

Já Gabriel Santana Costa, de 21 anos, foi apontado como responsável pela morte de Denilson Fraga Pessoa, vítima de tiros no dia 1º de junho deste ano. O homicídio também teria como motivação um desentendimento entre as partes.

Gabriel e Antônio também atuaram juntos em um roubo de um carro, que havia sido anunciado para venda, ocorrido no bairro Interlagos. O veículo foi recuperado depois em Vitória.