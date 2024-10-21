Suspeitos de homicídios e roubo de carro são presos em Linhares

Foram presos na manhã da última sexta-feira (21), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, dois homens suspeitos de homicídios no município. De acordo com a Polícia Civil, um deles é Antônio Ferreira Saué Junior, de 29 anos, que matou Cleidiomar Santos, de 31, a tiros, em um cruzamento da BR 101, na altura do bairro Novo Horizonte. O crime aconteceu na madrugada do dia 22 agosto, no feriado da cidade. As prisões foram divulgadas pela corporação nesta segunda-feira (21).
Cleidiomar estava dirigindo um carro e foi surpreendido pelo suspeito, que surgiu de moto e atirou sete vezes contra ele. A vítima ainda bateu em uma loja às margens da rodovia. As investigações apontam que o crime foi motivado por desavenças entre os dois.
Já Gabriel Santana Costa, de 21 anos, foi apontado como responsável pela morte de Denilson Fraga Pessoa, vítima de tiros no dia 1º de junho deste ano. O homicídio também teria como motivação um desentendimento entre as partes.
Gabriel e Antônio também atuaram juntos em um roubo de um carro, que havia sido anunciado para venda, ocorrido no bairro Interlagos. O veículo foi recuperado depois em Vitória.
Conforme a corporação, a dupla tem um longo histórico criminal e tinham mandados de prisão em aberto. Eles estavam escondidos em uma casa no bairro Planalto, onde foram localizados pelos policiais e não tiveram tempo para reação. Ambos foram encaminhados para Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde estão à disposição da Justiça e devem responder pelos crimes de homicídio e roubo.