Homem é executado dentro de carro por motociclista na BR 101 em Linhares

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.