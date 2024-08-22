Homem é executado dentro de carro por motociclista na BR 101 em Linhares

Um homem de 31 anos foi assassinado dentro do carro que ele estava dirigindo na BR 101, entre os bairros Conceição e Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (22). Segundo informações da Polícia Militar, Cleidiomar Santos estava foi surpreendido por um motociclista, que parou ao lado do automóvel, em um semáforo, e atirou sete vezes contra a vítima.
Segundo a PM, a vítima conseguiu dirigir até o outro lado da via e acabou colidindo com uma loja de ferramentas, mas já estaria sem vida no momento da batida. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Conforme a corporação, havia ainda uma mulher no carro, que não foi identificada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.