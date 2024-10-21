Raspador de língua elimina realmente o mau hálito? Dentista explica

A limpeza com o raspador de língua deve ser feita suavemente Crédito: Shutterstock

A higiene oral vai além da simples escovação dos dentes. Um dos cuidados que se negligencia é a limpeza da língua, um passo essencial para evitar a saburra lingual e a halitose, ou mau hálito. O hábito viralizou nas redes sociais, com várias pessoas gravando vídeos com o limpador de língua.

De acordo com cirurgiã-dentista Marlei Bonella, do IOS – Instituto Odontológico, um dos maus hábitos mais comuns é não limpar a língua, o que leva à formação da saburra lingual. "A saburra é uma camada esbranquiçada ou amarelada que se forma na superfície da língua. Ela é composta por resíduos alimentares, células mortas e bactérias. Se não for removida, pode ser uma das principais causas da halitose, o famoso mau hálito", explica a dentista.

Para resolver esse problema, ela recomenda o uso de limpadores de línguas, um dispositivo simples, mas eficaz. "Os limpadores de línguas foram desenvolvidos justamente para remover essa camada de resíduos que se acumula na língua. Ele pode ser de plástico ou metal e ajuda a eliminar as bactérias que se fixam na saburra", comentou.

Mas será que o raspador de línguas pode realmente eliminar a halitose? Sim, o raspador ajuda muito a combater o mau hálito, porque remove as bactérias e resíduos que causam o odor desagradável. Porém, é importante lembrar que a halitose pode ter outras causas, como problemas dentários ou digestivos, então é fundamental investigar o caso se o problema persistir", alerta.

Marlei também orienta sobre a forma correta de realizar a limpeza da língua. "A limpeza deve ser feita suavemente. Basta deslizar o raspador da parte de trás da língua até a ponta, em um movimento semelhante ao de varrer”, diz.

A dentista Marlei Bonella explica sobre o uso do produto Crédito: Divulgação

"Esse processo garante que os resíduos sejam removidos de forma eficaz sem causar danos" Marlei Bonella - Cirurgiã-dentista

Ela ressalta que, embora seja importante remover toda a saburra, é necessário cuidado. "Se usar muita força, você pode acabar machucando o tecido da língua, que é bastante sensível. O segredo é fazer uma pressão leve e firme ao mesmo tempo, garantindo que a língua fique limpa, mas sem causar lesões", orienta.

"Mesmo que a limpeza da língua ajude bastante no controle do mau hálito, é fundamental ter consultas regulares com o dentista. Só um profissional poderá identificar outras possíveis causas de halitose, como cáries, gengivite ou até problemas de saúde mais sérios", conclui.