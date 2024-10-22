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Edifício evacuado

STF tem princípio de incêndio; servidores são retirados do prédio

O incidente ocorreu no anexo 2 da Corte, onde estão localizados os gabinetes dos ministros e os plenários das turmas do tribunal; princípio de incêndio teria começado em sistema de ar-condicionado
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 out 2024 às 21:49

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 21:49

O prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi evacuado no início da noite desta segunda-feira (21) após um princípio de incêndio. Não há feridos. 
O incidente ocorreu no anexo 2 da Corte, onde estão localizados os gabinetes dos ministros e os plenários das turmas do tribunal. 
De acordo com informações dos servidores que estavam no local e conseguiram deixar o prédio, o princípio de incêndio começou no sistema de ar-condicionado. 
Equipes de brigadistas particulares entraram em ação após o alarme de incêndio tocar e evitaram a propagação das chamas. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e auxiliou no trabalho. A equipe verifica a situação no 2º andar.
Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas inalaram fumaça e foram atendidas. Agora, os bombeiros fazem o trabalho de retirada da fumaça com um ventilador.
A perícia irá verificar a situação do prédio nesta terça-feira (22) para informar se a liberação do acesso será possível.
*Em atualização

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