Luiz Fux, do STF, recebe o título de 'cidadão capixaba' no ES

Na mesma ocasião, Fux ganhou o título de "Cidadão Vitoriense", entregue pelo presidente da Câmara Municipal da Capital, o vereador Leandro Piquet (PP). Em texto sobre as homenagens, publicado no portal da Assembleia, Fux agradece o título e fala sobre sua relação com o Estado. “Tenho vindo já algumas vezes aqui no Espírito Santo. Tenho muitos amigos aqui e esse é o título que eu vou ostentar de maneira bem visível no meu gabinete”, disse o ministro.