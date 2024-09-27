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Hospital Evangélico de Cachoeiro é referência nacional e realiza cirurgias robóticas

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim se destaca pelos investimentos em tecnologias inovadoras e serviços certificados, sendo o primeiro fora da capital a realizar cirurgias robóticas; instituição atrai pacientes de diversas regiões do Espírito Santo e outros estados brasileiros
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2024 às 14:20

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 14:20

Braço do robô Versius, utilizado para a realização de cirurgias robóticas no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Braço do robô Versius, utilizado para a realização de cirurgias robóticas no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Ao realizar um tratamento ou cirurgia, é importante escolher hospitais equipados com tecnologias de ponta e que tenham um quadro de médicos e funcionários preparados, afinal essa é uma escolha que pode impactar as vidas dos pacientes a curto e a longo prazo.
Localizado no Sul do Espírito Santo, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é referência em diversos procedimentos médicos, tanto para os habitantes da região como de outros estados, já que a instituição costuma receber pacientes de 26 estados brasileiros.
Segundo o superintendente do Heci, Wagner Medeiros Júnior, o hospital é de grande importância para a Região Sul do Estado. “O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim cumpre um papel histórico na saúde da Região Sul, buscando criar novos serviços, trazendo novos médicos e facilitando o acesso da população a serviços de saúde”, destaca.
Segundo Wagner Medeiros Junior, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim cumpre um papel histórico na saúde da Região Sul
Segundo Wagner Medeiros Junior, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim cumpre um papel histórico na saúde da Região Sul Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Para o superintendente, dois dos motivos por trás dessa alta procura são os constantes investimentos em tecnologia de ponta e o olhar humanizado do hospital, que conta com uma estrutura completa e com certificação nível A em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca pelo Ministério da Saúde.
“O Hospital Evangélico é o hospital do Estado que realiza a maior quantidade de cirurgias cardíacas. Somos referência nas áreas de Oncologia e Neurocirurgia, incluindo no primeiro atendimento em casos de AVC, que é uma das doenças que mais ocasionam óbitos”, conta.

Cirurgia Robótica

Time de médicos da Robótica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
Time de médicos da Robótica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação
Em 2024, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim passou a oferecer cirurgias robóticas, tendo realizado 38 desses procedimentos este ano. Segundo Wagner, essa novidade traz ainda mais segurança para os pacientes.
“O robô é mais usado em cirurgias dos aparelhos digestivo e urinário, na cirurgia torácica, na cirurgia de obesidade e algumas cirurgias gerais. A tecnologia é muito importante porque o paciente ganha em qualidade, já que a cirurgia tem menor sangramento, uma recuperação mais rápida e você tem uma lesão muito inferior dos tecidos, o que possibilita menor índice de infecção hospitalar e melhor recuperação do paciente”, explica.
As cirurgias são feitas utilizando o Robô Versius, um sistema compacto, portátil e modular que pode ser movido para diferentes salas cirúrgicas. O recurso conta com “braços” articulados e pinças ultrafinas que simulam com precisão os movimentos do pulso humano, permitindo cirurgias minimamente invasivas.
Segundo a instituição, essa tecnologia está presente em mais de 20 países ao redor do mundo e o Brasil foi o décimo primeiro a receber a assistência robótica criada por cientistas britânicos.

Olhar humanizado

Outro fator importante para a escolha de um hospital é a atenção ao paciente, desde o atendimento até os cuidados médicos. Por isso, Wagner ressalta que o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim tem como destaque um olhar humanizado, visando garantir a segurança e um bom atendimento aos pacientes.
“O Hospital Evangélico faz muita diferença no lado humano da medicina e no atendimento aos pacientes, com total ética”, destaca.
Em 2023, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim recebeu a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade.

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

Site: www.heci.com.br
Endereço: Rua Manoel Braga Machado, 02 Bairro Ferroviários Cachoeiro de Itapemirim - ES
Telefone: (28) 3526-6166

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