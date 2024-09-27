Hospital Evangélico de Cachoeiro é referência nacional e realiza cirurgias robóticas

Braço do robô Versius, utilizado para a realização de cirurgias robóticas no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação

Ao realizar um tratamento ou cirurgia, é importante escolher hospitais equipados com tecnologias de ponta e que tenham um quadro de médicos e funcionários preparados, afinal essa é uma escolha que pode impactar as vidas dos pacientes a curto e a longo prazo.

Localizado no Sul do Espírito Santo, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é referência em diversos procedimentos médicos, tanto para os habitantes da região como de outros estados, já que a instituição costuma receber pacientes de 26 estados brasileiros.

Segundo o superintendente do Heci, Wagner Medeiros Júnior, o hospital é de grande importância para a Região Sul do Estado. “O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim cumpre um papel histórico na saúde da Região Sul, buscando criar novos serviços, trazendo novos médicos e facilitando o acesso da população a serviços de saúde”, destaca.

Segundo Wagner Medeiros Junior, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim cumpre um papel histórico na saúde da Região Sul Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação

Para o superintendente, dois dos motivos por trás dessa alta procura são os constantes investimentos em tecnologia de ponta e o olhar humanizado do hospital, que conta com uma estrutura completa e com certificação nível A em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca pelo Ministério da Saúde.

“O Hospital Evangélico é o hospital do Estado que realiza a maior quantidade de cirurgias cardíacas. Somos referência nas áreas de Oncologia e Neurocirurgia, incluindo no primeiro atendimento em casos de AVC, que é uma das doenças que mais ocasionam óbitos”, conta.

Cirurgia Robótica

Time de médicos da Robótica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/Divulgação

Em 2024, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim passou a oferecer cirurgias robóticas, tendo realizado 38 desses procedimentos este ano. Segundo Wagner, essa novidade traz ainda mais segurança para os pacientes.

“O robô é mais usado em cirurgias dos aparelhos digestivo e urinário, na cirurgia torácica, na cirurgia de obesidade e algumas cirurgias gerais. A tecnologia é muito importante porque o paciente ganha em qualidade, já que a cirurgia tem menor sangramento, uma recuperação mais rápida e você tem uma lesão muito inferior dos tecidos, o que possibilita menor índice de infecção hospitalar e melhor recuperação do paciente”, explica.

As cirurgias são feitas utilizando o Robô Versius, um sistema compacto, portátil e modular que pode ser movido para diferentes salas cirúrgicas. O recurso conta com “braços” articulados e pinças ultrafinas que simulam com precisão os movimentos do pulso humano, permitindo cirurgias minimamente invasivas.

Segundo a instituição, essa tecnologia está presente em mais de 20 países ao redor do mundo e o Brasil foi o décimo primeiro a receber a assistência robótica criada por cientistas britânicos.

Olhar humanizado

Outro fator importante para a escolha de um hospital é a atenção ao paciente, desde o atendimento até os cuidados médicos. Por isso, Wagner ressalta que o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim tem como destaque um olhar humanizado, visando garantir a segurança e um bom atendimento aos pacientes.

“O Hospital Evangélico faz muita diferença no lado humano da medicina e no atendimento aos pacientes, com total ética”, destaca.

Em 2023, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim recebeu a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade.

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim