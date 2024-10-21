Motociclista mata pedestre atropelado na faixa e foge em São Mateus

Um homem de 58 anos morreu atropelado por uma moto no km 41 da ES 381, no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (20). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que José Carlos Matos de Santana estava atravessando a rodovia na faixa de pedestres quando foi atingido. O motociclista deixou o local sem prestar socorro.
Segundo a PM, testemunhas contaram aos policiais que um carro parou para que José Carlos atravessasse a rodovia na faixa de pedestres, mas uma moto que seguia atrás ultrapassou o automóvel, sem parar, atingindo o homem. O motociclista não permaneceu na via, e o pedestre morreu no local do acidente.
O corpo de José Carlos foi encaminhado para o Setor Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil, e a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus, sem informar mais detalhes.