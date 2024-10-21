Homem é baleado pelo próprio primo durante churrasco de família na Serra

Local onde estava acontecendo a confraternização no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Oliveira Alves

Um homem de 27 anos foi baleado pelo próprio primo durante um churrasco de família na noite deste domingo (20) no bairro Chapada Grande, na Serra . De acordo com o boletim de ocorrência, o atirador, que não havia sido convidado, chegou ao local armado e fazendo ameaças. No local estavam adultos e crianças, sendo que a maioria era de familiares dele.

A festa era em comemoração ao aniversário de 45 anos da dona da casa. Testemunhas contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o suspeito saiu da festa, foi até a rua e atirou para o alto. Nesse momento, uma prima dele, que é adolescente, disse que ligaria para polícia.

O homem teria ficado insatisfeito e agredido a jovem. Em seguida, ele teria atirado no celular dela. Diante da situação, outro parente, primo do atirador, teria tentado afastar o suspeito, mas acabou baleado no quadril. Ele foi socorrido e levado para o hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internado. Depois do crime, o suspeito, de 31 anos, fugiu do local. A polícia fez buscas na região, mas ele não foi encontrado.

Em nota enviada a reportagem na tarde desta segunda-feira (21), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).