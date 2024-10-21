Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No quintal de casa

Homem é baleado pelo próprio primo durante churrasco de família na Serra

De acordo com o boletim de ocorrência, o atirador, que não havia sido convidado para a festa, chegou ao local armado e fazendo ameaças. A maioria dos participantes do evento era parente dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2024 às 14:30

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 14:30

O caso aconteceu durante um churrasco em família no bairro Chapada Grande, na Serra
Local onde estava acontecendo a confraternização no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 27 anos foi baleado pelo próprio primo durante um churrasco de família na noite deste domingo (20) no bairro Chapada Grande, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência, o atirador, que não havia sido convidado, chegou ao local armado e fazendo ameaças. No local estavam adultos e crianças, sendo que a maioria era de familiares dele.
A festa era em comemoração ao aniversário de 45 anos da dona da casa. Testemunhas contaram ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que o suspeito saiu da festa, foi até a rua e atirou para o alto. Nesse momento, uma prima dele, que é adolescente, disse que ligaria para polícia.
O homem teria ficado insatisfeito e agredido a jovem. Em seguida, ele teria atirado no celular dela. Diante da situação, outro parente, primo do atirador, teria tentado afastar o suspeito, mas acabou baleado no quadril. Ele foi socorrido e levado para o hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde permanece internado. Depois do crime, o suspeito, de 31 anos, fugiu do local. A polícia fez buscas na região, mas ele não foi encontrado.
Em nota enviada a reportagem na tarde desta segunda-feira (21), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).
*Com informações do repórter Diony Silva da TV Gazeta

Veja Também

Motorista morre em acidente ao colidir com muro em Santo Antônio, Vitória

Adolescente é morto em frente a distribuidora em Barcelona, na Serra

Suspeito morre após queda de barranco e luta com PM em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tiros Crimes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados