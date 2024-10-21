Adolescente é morto em frente a distribuidora em Barcelona, na Serra

Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporaçao não deu detalhes sobre possível motivação ou autoria do crime.