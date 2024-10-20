Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Carapina II

Homem e adolescente são baleados em confronto com a polícia na Serra

Suspeitos, de 28 e 17 anos, segundo a Polícia Militar, trocaram tiros com os agentes e tentaram fazer uma família refém durante a fuga; caso ocorreu na noite de sábado (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2024 às 13:19

Publicado em 20 de Outubro de 2024 às 13:19

Dois suspeitos, de 17 e 28 anos, foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (19), no bairro Nova Carapina II, na Serra. Segundo a PM, numa tentativa de fuga, os indivíduos tentaram fazer uma família refém. Após serem feridos, eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permaneceram sob escolta policial.
O confronto aconteceu por volta das 22 horas, quando os policiais faziam um patrulhamento no bairro. A Polícia Militar informou que os agentes receberam informações de que indivíduos armados estariam vendendo drogas e realizando a contenção armada do local. Para verificar a denúncia, os militares solicitaram reforços e foram até o endereço indicado.
Em frente à residência onde a movimentação suspeita estaria ocorrendo, estava o adolescente de 17 anos, que tentou fugir ao perceber a presença policial e entrou no imóvel, alertando sobre a chegada da PM.
Um homem de 28 anos estava no interior do imóvel, e os dois efetuaram disparos contra as equipes de militares. O indivíduo e o menor tentaram fugir por terrenos próximos. Ao serem cercados por outra equipe, tentaram fazer uma família refém.
A PM disse que, ao revidarem, os policiais atingiram os dois suspeitos. O adolescente teve uma lesão na nádega direita, enquanto o homem foi atingido na região da pélvis, conforme o relatório da polícia. Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas, de calibre .40 e 9 mm.
Em nota, a PM informou que durante as buscas na casa em que eles estavam, foram apreendidos um carregador sobressalente, 18 munições intactas e um cartucho de munição todos calibre .40, um carregador sobressalente, 30 munições e cinco cartuchos de munição todos calibre 9 mm, 1.058 pinos de cocaína, 180 pedras de crack, 30 pinos de haxixe, 63 buchas de maconha, 415g de maconha cortada e três tabletes da mesma droga.
O material apreendido foi entregue na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).

Veja Também

Homem fica ferido e tiroteio causa pânico em estacionamento de atacado em Vila Velha

Confronto entre criminosos e PM deixa um baleado em Linhares

Perseguição após assalto em MG termina com acidente e 2 baleados no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra tráfico de drogas Violência Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados