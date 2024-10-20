Homem e adolescente são baleados em confronto com a polícia na Serra

Dois suspeitos, de 17 e 28 anos, foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (19), no bairro Nova Carapina II, na Serra. Segundo a PM, numa tentativa de fuga, os indivíduos tentaram fazer uma família refém. Após serem feridos, eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permaneceram sob escolta policial.

O confronto aconteceu por volta das 22 horas, quando os policiais faziam um patrulhamento no bairro. A Polícia Militar informou que os agentes receberam informações de que indivíduos armados estariam vendendo drogas e realizando a contenção armada do local. Para verificar a denúncia, os militares solicitaram reforços e foram até o endereço indicado.

Em frente à residência onde a movimentação suspeita estaria ocorrendo, estava o adolescente de 17 anos, que tentou fugir ao perceber a presença policial e entrou no imóvel, alertando sobre a chegada da PM.

Um homem de 28 anos estava no interior do imóvel, e os dois efetuaram disparos contra as equipes de militares. O indivíduo e o menor tentaram fugir por terrenos próximos. Ao serem cercados por outra equipe, tentaram fazer uma família refém.

A PM disse que, ao revidarem, os policiais atingiram os dois suspeitos. O adolescente teve uma lesão na nádega direita, enquanto o homem foi atingido na região da pélvis, conforme o relatório da polícia. Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas, de calibre .40 e 9 mm.

Em nota, a PM informou que durante as buscas na casa em que eles estavam, foram apreendidos um carregador sobressalente, 18 munições intactas e um cartucho de munição todos calibre .40, um carregador sobressalente, 30 munições e cinco cartuchos de munição todos calibre 9 mm, 1.058 pinos de cocaína, 180 pedras de crack, 30 pinos de haxixe, 63 buchas de maconha, 415g de maconha cortada e três tabletes da mesma droga.