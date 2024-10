Perseguição após assalto em MG termina com acidente e 2 baleados no ES

Três suspeitos de assaltarem um posto de combustíveis em Manhuaçu (MG) trocaram tiros com policiais mineiros e dois acabaram feridos

Uma perseguição policial iniciada em Minas Gerais terminou em confronto armado na BR 262, em Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (8). Três suspeitos de assaltarem um posto de combustíveis em Manhuaçu (MG) trocaram tiros com policiais mineiros e dois criminosos acabaram feridos.