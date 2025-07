Trânsito

Acidente entre carro e picape deixa 5 feridos na BR 259 em Colatina

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Chevrolet Onix e uma Fiat Strada na altura do km 29 da BR 259 , em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , no fim da tarde de terça-feira (22). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , um dos veículos tentou uma ultrapassagem, que resultou em uma colisão frontal. Com o impacto, a picape capotou.

A Fiat Strada era conduzida por um homem de 77 anos e havia outras duas pessoas no veículo, uma delas de 79 anos. Já o carro de passeio tinha dois ocupantes. Conforme a PRF, as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros com lesões consideradas leves e levadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.