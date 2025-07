Furto na estrada

Ladrões não perdoam nem banheiro químico de obra em rodovia de Castelo

Criminosos furtaram um banheiro químico que estava instalado às margens da ES 166, rodovia que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. O crime foi descoberto na manhã desta quarta-feira (23), quando trabalhadores que estão fazendo recapeamento da pista chegaram ao local. O valor de mercado do equipamento é de cerca de R$ 4 mil.