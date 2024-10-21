Motorista morre em acidente ao colidir com muro em Santo Antônio, Vitória

Um homem de 45 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (21) no bairro Santo Antônio, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele estava conduzindo um carro e colidiu com um muro, mas não há detalhes sobre a dinâmica. O veículo estava com marcas de batida nas partes traseira, frontal e nas duas laterais. O condutor, que não teve o nome divulgado, teve a morte confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, porque o veículo tinha focos de incêndio. A corporação informou que a equipe conseguiu rapidamente conter os focos de fogo, realizando, ainda, a retirada da vítima do interior do carro.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.