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Durante fuga

Suspeito morre após queda de barranco e luta com PM em Cariacica

Jovem de 26 anos correu quando viu a polícia, foi alcançado, entrou em luta corporal com um agente e os dois caíram de uma altura de  cerca de 2,5 m
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 out 2024 às 11:21

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 11:21

Um jovem de 26 anos morreu durante uma fuga na noite de domingo (20), no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, Carlos Henrique da Silva, conhecido como Carlinhos, correu quando viu os agentes em patrulhamento no bairri, mas foi alcançado. Ele teria tentado desarmar um militar e os dois entraram em luta corporal, caindo de um barranco. A briga continuou e o PM aplicou no suspeito um mata-leão – golpe de enforcamento.
Consta em boletim de ocorrência da PM que dois policiais faziam patrulhamento em uma área de intenso tráfico de drogas, conhecida como Barranco, na rua Aldo Alves Prudêncio. Lá, os militares avistaram dois homens: um, que conseguiu fugir, e o outro, Carlinhos, que estava carregando uma sacola, acabou morrendo após reagir, segundo a Polícia Militar.
Em nota, a PM informou que, resistindo à abordagem, o suspeito entrou em luta corporal com o militar e ambos caíram de um barranco de aproximadamente 2,5 metros de altura. Após a queda, ainda na tentativa de fugir, o suspeito, de 26 anos, desferiu socos e cotoveladas contra o militar, além de ter tentado pegar a arma do PM. No momento em que o outro militar que estava atuando na ocorrência foi ajudar o policial que caiu do barranco, o suspeito que havia sido abordado sem reagir fugiu e não foi localizado", diz nota enviada para A Gazeta.
Os militares usaram spray de pimenta para contê-lo e pediram apoio de outras guarnições. Nesse momento, de acordo com a corporação, moradores da região avançaram contra a equipe policial, xingando os militares, sendo necessário utilizar o spray de pimenta novamente. Com a chegada do apoio, Carlinhos, que desmaiou, foi socorrido ao Pronto Atendimento de Alto Lage ainda com vida, mas morreu após dar entrada na unidade, disse a PM.
A sacola que ele carregava no momento da abordagem tinha 146 pinos de cocaína, 136 pedras de crack e 64 buchas de maconha. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica. Ao verificar no sistema, foi constatado que o suspeito de 26 anos tinha passagens por tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica, e as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.  

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