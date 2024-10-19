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Motivo desconhecido

Homem invade casa e esfaqueia casal na Serra

Vítimas foram socorridas e levadas para o hospital; segundo boletim de ocorrência, mulher estava em estado grave
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 out 2024 às 10:20

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 10:20

Casa da vítima, em Novo Horizonte, Serra, onde estava o casal
Casa localizada em Novo Horizonte, na Serra, onde estava o casal Crédito: João Brito
Um homem, de 30 anos, e uma mulher foram esfaqueados após um outro homem invadir a casa dela, na madrugada deste sábado (19), no bairro Novo HorizonteSerra. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam no local quando o agressor, ainda não identificado, entrou e atacou ambos com uma faca. Eles foram resgatados e levados para o hospital. Consta no boletim de ocorrência que a mulher foi encontrada caída no chão em estado grave. À reportagem da TV Gazeta, uma vizinha disse que o homem e a mulher esfaqueados eram amigos e que o agressor seria o atual namorado da mulher. 
Segundo o boletim da Polícia Militar, o casal estava na casa da mulher quando um homem desconhecido invadiu o local. O homem de 30 anos foi esfaqueado, mas conseguiu escapar. Ele correu para pedir ajuda a moradores da região. Por nota, a Polícia Militar informou que, enquanto os militares conversavam com o homem de 30 anos, populares se aproximaram e disseram que a mulher também havia sido esfaqueada. Os policiais foram até lá e encontraram a outra vítima no imóvel.
Já uma vizinha, que não quis se identificar, conversou com o repórter João Brito, da TV Gazeta, e disse que as vítimas são amigos e o homem que cometeu o crime é o atual namorado da mulher. A situação teria começado em um bar, em que os três bebiam. Por volta das 3h eles foram até a entrada do beco onde fica a residência e começaram a discutir.
Segundo ela, esse teria sido o momento em que o namorado esfaqueou o amigo. A mulher teria corrido e se trancado em casa. O suposto namorado teria ido atrás, arrombado a porta e, cerca de 20 minutos depois, esfaqueado ela também. A reportagem também apurou que a mulher tem três filhos e mora com dois deles. Eles teriam presenciado tudo. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi chamado e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves (HEJSN). O homem estava com um ferimento na axila e a mulher, em estado grave, com três perfurações nas costas.
A Polícia Civil, em nota, informou que o caso seguirá sob investigação do  Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).  Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).
Beco onde fica o acesso a casa da vítima, em Novo Horizonte, Serra
Beco onde fica o acesso à casa da vítima, em Novo Horizonte, Serra Crédito: João Brito

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