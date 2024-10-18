Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colabore

Polícia pede ajuda para identificar casal suspeito de furtar faculdade de Vitória

O crime aconteceu em 19 de setembro em uma faculdade de Jardim Camburi, em Vitória; crime foi flagrado por câmeras de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2024 às 17:44

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:44

Polícia Civil pede ajuda da população para identificar um casal que aparece em imagens de segurança (veja acima) de uma faculdade de Vitória, furtando CPUs do laboratório de informática da instituição. O crime aconteceu no dia 19 de setembro, em Jardim Camburi. O prejuízo foi estimado em R$ 120 mil para a unidade de ensino.
Segundo o titular do 5º Distrito Policial de Vitória, delegado Fabiano Rosa, o casal suspeito do crime, não fazia parte do quadro de alunos, professores ou colaboradores da faculdade. Os suspeitos teriam entrado no local e se dirigido diretamente ao laboratório de informática, no quinto andar. A sala, que normalmente é mantida fechada, estava aberta naquele dia. Após o furto, eles colocaram os equipamentos em mochilas e saíram da instituição.
“Caso a população tenha qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro dos criminosos, solicitamos que entre em contato pelo telefone 181. O anonimato é garantido”, destacou o delegado.
O Disque-Denúncia 181 também conta com um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro
Imagem de destaque
Santa Teresinha: como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça
Imagem de destaque
Homem é preso no Rio após cobrar R$ 10 mil por churrasquinho a turista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados