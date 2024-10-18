Polícia pede ajuda para identificar casal suspeito de furtar faculdade de Vitória

Segundo o titular do 5º Distrito Policial de Vitória, delegado Fabiano Rosa, o casal suspeito do crime, não fazia parte do quadro de alunos, professores ou colaboradores da faculdade. Os suspeitos teriam entrado no local e se dirigido diretamente ao laboratório de informática, no quinto andar. A sala, que normalmente é mantida fechada, estava aberta naquele dia. Após o furto, eles colocaram os equipamentos em mochilas e saíram da instituição.