Polícia pede ajuda para identificar casal suspeito de furtar faculdade de Vitória

A Polícia Civil pede ajuda da população para identificar um casal que aparece em imagens de segurança (veja acima) de uma faculdade de Vitória, furtando CPUs do laboratório de informática da instituição. O crime aconteceu no dia 19 de setembro, em Jardim Camburi. O prejuízo foi estimado em R$ 120 mil para a unidade de ensino.
Segundo o titular do 5º Distrito Policial de Vitória, delegado Fabiano Rosa, o casal suspeito do crime, não fazia parte do quadro de alunos, professores ou colaboradores da faculdade. Os suspeitos teriam entrado no local e se dirigido diretamente ao laboratório de informática, no quinto andar. A sala, que normalmente é mantida fechada, estava aberta naquele dia. Após o furto, eles colocaram os equipamentos em mochilas e saíram da instituição.
“Caso a população tenha qualquer informação sobre a identidade ou paradeiro dos criminosos, solicitamos que entre em contato pelo telefone 181. O anonimato é garantido”, destacou o delegado.
O Disque-Denúncia 181 também conta com um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas são investigadas.