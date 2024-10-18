Filho e funcionário de fazendeiro são presos suspeitos de matá-lo no ES

Os suspeitos foram localizados na localidade de Córrego do Pavão, zona rural de Divino São Lourenço, onde os mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação revelou que o fazendeiro tinha desavenças com familiares, devido a problemas de saúde mental, que dificultavam a administração dos bens, gerando conflitos com os filhos. Com o avanço das diligências e a conclusão do laudo pericial, foi possível reunir provas suficientes para solicitar a prisão temporária do filho e do funcionário.