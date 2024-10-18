Filho e funcionário de fazendeiro são presos suspeitos de matá-lo no ES

Dois homens, de 28 e 36 anos, foram presos na última quinta-feira (17), suspeitos de envolvimento no assassinato do fazendeiro Aristóteles Augustinho Lourenço Borges, de 58 anos, ocorrido em 8 de setembro, na zona rural de Divino São Lourenço, no Sul do Espírito Santo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas a polícia informou que se tratam do próprio filho da vítima e de um funcionário da propriedade.
Na ocasião, a vítima foi encontrada morta em um açude dentro da área do terreno, apresentando sinais de traumatismo cranioencefálico (na cabeça), conforme informado pela Polícia Civil.
Os suspeitos foram localizados na localidade de Córrego do Pavão, zona rural de Divino São Lourenço, onde os mandados de prisão expedidos pela Justiça foram cumpridos.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação revelou que o fazendeiro tinha desavenças com familiares, devido a problemas de saúde mental, que dificultavam a administração dos bens, gerando conflitos com os filhos. Com o avanço das diligências e a conclusão do laudo pericial, foi possível reunir provas suficientes para solicitar a prisão temporária do filho e do funcionário.
Os suspeitos permaneceram em silêncio durante o interrogatório na Delegacia e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.