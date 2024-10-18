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Caso em Colatina

Adolescente no resguardo pula janela com bebê para fugir de agressão no ES

PM diz que menina de 16 anos, que teve bebê há 15 dias, chegou a ser agredida pelo companheiro com um chute na barriga e pulou a janela de casa com o filho no colo para escapar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 out 2024 às 09:34

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 09:34

Uma adolescente de 16 anos, que teve bebê há 15 dias, pulou a janela de casa com o filho recém-nascido no colo após ser agredida pelo companheiro no bairro João Manoel Meneghelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (17). O nome e a idade do agressor não foram informados pela Polícia Militar, acionada para a ocorrência.
Consta em boletim de ocorrência da PM que, conforme relato da jovem aos policiais, ela era ameaçada de morte pelo companheiro com frequência. Segundo ela, o suspeito dizia que ia fazer um teste de DNA para saber se o bebê era realmente filho dele, e contou que chegou a ser agredida pelo indivíduo com um chute na barriga, mesmo durante o período de resguardo.
A jovem disse aos militares que saiu no meio da rua pedindo socorro às pessoas que estavam no local e, então, os moradores acionaram a PM. A corporação descreveu que quando os policiais chegaram, o suspeito já havia fugido. Foram feitas buscas no bairro, mas ele não foi localizado.
A PM disse que, a pedido da vítima, policiais levaram a jovem com a criança até a casa de parentes dela, onde ambas ficaram em segurança. A adolescente foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher nesta sexta-feira (18) para tomar as providências e solicitar uma medida protetiva contra o agressor.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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