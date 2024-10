Emulsão de óleo vaza de poço de petróleo e atinge vegetação em São Mateus

Segundo o Iema, impacto foi considerado leve, mas uma equipe deve continuar no local para monitoramento e novas avaliações; não houve feridos

Um poço perfurado recentemente no Campo Inhambu, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, teve um vazamento de uma emulsão de óleo e também perda de vapor nessa quarta-feira (16). Um vídeo mostra a extensão da área por onde o material se espalhou. A empresa Seacrest Petróleo é responsável pela operação no local. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), avaliações preliminares mostram que ocorreram impactos leves na vegetação do entorno.