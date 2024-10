Cidades do Caparaó no ES têm alerta de chuvas intensas até sábado (19)

Funcionários relataram que, após ser ferido, o homem correu para um dos banheiros do shopping, enquanto o agressor tentou fugir correndo do local. Ele levou a faca utilizada no crime em uma mochila. Na fuga, Amarilson foi detido pelos seguranças e, depois, preso em flagrante por policiais militares.

Marcas de sangue ficaram espalhadas por onde a vítima esfaqueada passou (vídeo acima) . Ele foi atingido por três golpes – no braço, nas costas e, de forma superficial, no pescoço. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE). O estado de saúde não foi informado, mas, o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , apurou que os ferimentos não seriam graves.

A Polícia Militar disse, em nota, que, no local, os policiais foram até a sala de segurança do centro de compras, onde a mulher aguardava. Ela informou aos agentes que estava em uma loja, acompanhada dos seus seis filhos e do atual companheiro, quando o ex-marido dela os avistou no interior da loja.

Já a mulher contou à polícia que estava separada do indivíduo e que ele tinha ciência do atual relacionamento dela. Ela também disse que, devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo ex-marido, e também pela consideração por ser o pai dos seis filhos dela, ela aceitou recebê-lo de volta dentro da sua casa.

Ainda segundo a corporação, no momento do ataque, a vítima estava com a enteada no colo e a loja estava cheia de crianças. "O suspeito confessou que realmente foi ao shopping atrás da sua ex-companheira, e ao avistá-la com o atual companheiro, desferiu os golpes de faca com o intuito de ceifar a vida da vítima", informou a PM.