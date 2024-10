Veja vídeo

Caminhão desce ladeira e motociclista se salva "por milagre" em Colatina

Motociclista conseguiu se livrar da moto e não foi levado morro abaixo pelo veículo desgovernado por muito pouco; motocicleta foi arrastada e o caminhão só parou ao bater no muro

2 min de leitura min de leitura

Um livramento. Esta foi a sensação passada por um motociclista, que conseguiu pular da moto quando ela foi empurrada ladeira abaixo por um caminhão desgovernado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (17) (veja acima).

A câmera de uma oficina registrou o que aconteceu: de repente, o veículo maior perdeu o freio e começa a descer em direção aos dois homens, que conversam na rua Antônio Baião. O homem vestido com uma camisa branca consegue desviar do veículo desgovernado, o que não ocorre com o piloto da moto, que estava sentado no banco e com os pés apoiados no chão.

Na sequência, com o caminhão em movimento, é até difícil ver o momento em que o motociclista se livra da moto e cai na calçada. Pouco depois percebe-se que ele se levanta e saiu andando. O caminhão ainda colidiu com alguns carros e foi em direção ao muro de uma casa, com a moto sendo arrastada.

O funcionário de um estabelecimento próximo ao local relatou para a reportagem que viu o caminhão descer o morro com a porta aberta e depois percebeu que o motorista não estava dentro dele. Segundo ele, o motociclista sofreu algumas escoriações, mas sem maior gravidade.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que informou que não há registro de acionamento para atender a ocorrência. A Prefeitura de Colatina também foi demandada, mas ainda não deu retorno.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta