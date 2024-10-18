Mãe e filho em carro e dois homens em churrasco são baleados em Itapemirim

Duas ocorrências distintas registradas por volta do mesmo horário em Itaipava, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (17), terminaram com quatro pessoas baleadas. Uma mulher e seu filho de 11 anos foram atingidos por disparos durante uma troca de tiros entre um homem que estava conduzindo o carro em que eles estavam, um Hyundai Creta, e ocupantes de um Hyundai Sonata.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o carro em que estavam a mulher, o filho e o homem foi perseguido pelo Hyundai Sonata, e indivíduos que estavam dentro do outro veículo iniciaram os disparos. A troca de tiros ocorreu por ruas do Centro de Itaipava e um dos disparos chegou a atingir a fachada de uma farmácia, assustando funcionários do estabelecimento (vídeo acima).

A mulher ferida sofreu um tiro de raspão e foi levada para o Hospital Menino Jesus, na cidade, e o filho de 11 anos levou dois tiros na perna e também foi socorrido para a unidade. O motorista do Hyundai Creta, em que eles estavam, não foi localizado pela polícia. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.

O Hyundai Sonata foi encontrado abandonado com perfurações por arma de fogo, em Itaipava. Ele estava com restrição de furto/roubo, com a placa adulterada e foi removido ao pátio. Os ocupantes também não foram localizados, segundo a PM.

Atentado e troca de tiros em Itapemirim deixa quatro pessoas feridas Crédito: Divulgação/ PM

Feridos em churrasco

No mesmo horário, por volta de 19h, em outra rua de Itaipava, dois ocupantes de uma moto preta passaram por uma casa e atiraram contra pessoas que estavam em um churrasco em uma casa. Uma mulher que testemunhou o ocorrido contou aos militares que dois jovens, de 19 e 27 anos, foram baleados e levados por meios próprios ao hospital. Um deles segue internado na UTI do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o comandante 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Nério Pereira da Silva Filho, a PM reforçou o efetivo de militares, mas os suspeitos não foram localizados. “Estamos trabalhando junto à Polícia Civil para ajudar na investigação. É investigado se os casos têm relação ou aconteceram coincidentemente no mesmo horário e região”, disse o oficial.