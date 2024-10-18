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Reviraram casa

Pai e filha são feitos reféns e assaltantes roubam R$ 65 mil, celulares e moto em Cariacica

Três homens entraram na casa da família com armas em mãos e ameaçaram matar caso as transferências bancárias não fossem feitas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 out 2024 às 18:51

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 18:51

Três homens armados fizeram pai e filha reféns dentro da casa da família no bairro Vila Merlo, em Cariacica, nesta sexta-feira (18). Dois deles apontaram a arma para a cabeça e boca da mulher de 22 anos, além de bater, enquanto a obrigavam a fazer Pix. Ao todo, foram roubados cerca de R$ 65 mil. O grupo ainda levou dois celulares e uma motocicleta. 
A tristeza pela perda do veículo se tornou maior para a jovem pela conquista ser recente. A vítima retirou a moto da concessionária na última quinta-feira (17) após ser contemplada em um consórcio. O veículo foi recuperado no fim da tarde desta sexta. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a tia da mulher, que não quis se identificar, contou que as vítimas se preparavam para fazer o seguro do automóvel quando foram surpreendidos.
“Eles [assaltantes] permaneceram por dez minutos na casa. Foi feita muita agressão psicológica, principalmente com a minha sobrinha. Levaram ela para o quarto e colocaram a arma na boca dela para ela fazer várias transações, tudo isso com o pai na sala com outro deles e estando também com a arma na cabeça”, afirmou a parente.
A moto roubado pelos três assaltantes foi encontrado no fim desta sexta-feira (18) no mesmo bairro onde o crime aconteceu, em Cariacica.
A moto roubado pelos três assaltantes foi encontrada no fim desta sexta-feira (18) no mesmo bairro onde o crime aconteceu Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo a familiar, os três reviraram a casa em busca de joias e outros objetos de valor. “Fui a primeira a chegar. Ela estava chorando muito e estava machucada. Psicologicamente ela está muito abalada e está chorosa. Vai demorar para se recuperar”, frisou.

Câmeras gravaram

A câmera de segurança do imóvel gravou o momento da chegada de três integrantes (veja acima). Dois deles caminham tranquilamente até a varanda do imóvel. Em seguida, um deles, que está na frente, pega a arma e entra com ela em mãos. Ele é seguido, outro comparsa o segue segurando um pé de cabra.
Logo atrás é possível ver uma terceira pessoa escondendo o rosto. Segundos depois, ele entra na casa com uma touca. A partir daí, os minutos de terror tiveram início. Agora, a família aguarda as investigações. A Polícia Civil informou que em situações onde não há detidos em flagrante é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à corporação.
“Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em delegaciaonline.sesp.es.gov.br”, afirmou a corporação.

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