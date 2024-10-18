Pai e filha são feitos reféns e assaltantes roubam R$ 65 mil, celulares e moto em Cariacica

Três homens armados fizeram pai e filha reféns dentro da casa da família no bairro Vila Merlo, em Cariacica , nesta sexta-feira (18). Dois deles apontaram a arma para a cabeça e boca da mulher de 22 anos, além de bater, enquanto a obrigavam a fazer Pix. Ao todo, foram roubados cerca de R$ 65 mil. O grupo ainda levou dois celulares e uma motocicleta.

A tristeza pela perda do veículo se tornou maior para a jovem pela conquista ser recente. A vítima retirou a moto da concessionária na última quinta-feira (17) após ser contemplada em um consórcio. O veículo foi recuperado no fim da tarde desta sexta.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a tia da mulher, que não quis se identificar, contou que as vítimas se preparavam para fazer o seguro do automóvel quando foram surpreendidos.

“Eles [assaltantes] permaneceram por dez minutos na casa. Foi feita muita agressão psicológica, principalmente com a minha sobrinha. Levaram ela para o quarto e colocaram a arma na boca dela para ela fazer várias transações, tudo isso com o pai na sala com outro deles e estando também com a arma na cabeça”, afirmou a parente.

A moto roubado pelos três assaltantes foi encontrada no fim desta sexta-feira (18) no mesmo bairro onde o crime aconteceu Crédito: Leitor A Gazeta

Segundo a familiar, os três reviraram a casa em busca de joias e outros objetos de valor. “Fui a primeira a chegar. Ela estava chorando muito e estava machucada. Psicologicamente ela está muito abalada e está chorosa. Vai demorar para se recuperar”, frisou.

Câmeras gravaram

A câmera de segurança do imóvel gravou o momento da chegada de três integrantes (veja acima). Dois deles caminham tranquilamente até a varanda do imóvel. Em seguida, um deles, que está na frente, pega a arma e entra com ela em mãos. Ele é seguido, outro comparsa o segue segurando um pé de cabra.

Logo atrás é possível ver uma terceira pessoa escondendo o rosto. Segundos depois, ele entra na casa com uma touca. A partir daí, os minutos de terror tiveram início. Agora, a família aguarda as investigações. A Polícia Civil informou que em situações onde não há detidos em flagrante é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à corporação.